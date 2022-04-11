RED belgeseli Stuttgart’ta gösterildi

Kadir Akın’ın yönetmenliğini yaptığı RED belgeseli Stuttgart’ta gösterildi.

Araştırmacı Yazar Kadir Akın’ın yönetmenliğini yaptığı, Osmanlı coğrafyasında sosyalist hareketin kökleri konulu çalışması Stuttgart’ta gösterildi.

Kunstverein/Sanat Derneği salonunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Dost-Der Başkanı Abidin Özcan yaptı.

Özcan, “Ermeni sosyalistlerin ağır bedeller ödeyerek verdikleri mücadelenin günümüzde bilince çıkarılması gelecek açısında büyük önem taşıyor” dedi.

55 Dakika süren RED belgeseli gösteriminde sonra söz alan Kadir Akın, 2015 yılında kaleme aldığı “Ermeni Devrimci Paramaz” adlı kitap çalışması sırasında belgesel fikrinin oluştuğunu söyledi. Akın “Gerçeklerin eninde sonunda açığa çıkma gibi bir yapısı var. Benim çalışmalarım tarihsel gerçekliklerin gün yüzüne çıkışını hızlandıran çabalardır. Ve ne güzel ki, ilgiyle karşılanıyor çalışmalarım.” dedi.

Anadolu coğrafyasında şovenizm ve ırkçılığın hafife alınmaması gerektiğini belirten Akın “Geçmiş yıllarda yaşanan bazı durumların bugün neredeyse birebir yeniden cereyan ettirilmesi bizlere sisteme muhalif bütün güçlerin birlikte hareket etmesini bir kez daha hatırlatıyor” ifadelerini kullandı. Akın’ın okurları için kitaplarını imzalamasıyla etkinlik sona erdi. (Stuttgart/EVRENSEL)

https://www.evrensel.net/haber/459130/red-belgeseli-stuttgartta-gosterildi