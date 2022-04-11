Paşinyan-Putin görüşmesi

Başbakan Paşinyan, Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı

Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı’na, 6 Nisan’da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Muhataplar, Azerbaycan ile bir barış anlaşmasının imzalanması ve sınır tespiti çalışmalarının başlatılması konusundaki anlaşmaları önemsediler.

Rusya Federasyonu Başkanı, bu süreçleri tam olarak desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanına girmesine atıfta bulunuldu.

Başbakan Paşinyan, Ermeni tarafının Rus barış güçlerinin, işgalci Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesini sağlamak için somut tedbirler alması beklentisini dile getirdi.

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği konularına değindi ve Nikol Paşinyan’ın 19 Nisan’da Rusya’ya yapacağı resmi ziyarette bu konuların ayrıntılı olarak ele alınacağı konusunda anlaştılar.

Ermenistan Kamu Radyosu