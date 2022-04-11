Papalık Dinler Arası Diyalog Konseyi Ramazan Ayı ve Id Al Fıtr Mesajı

Hıristiyanlar ve Müslümanlar: Sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmak

Sevgili Müslüman erkek ve kız kardeşlerim,

Hepimizin bildiği gibi, COVID-19’un neden olduğu pandemi, ailelerimizin üyeleri de dâhil olmak üzere dünya çapında milyonlarca insanın hayatını aldı. Hastalanıp iyileşenler bile çok uzun süreli bir acı yaşadılar ve virüsün sonuçlarından mustarip oldular. Id- Al-Fitr (Ramazan Bayramı) ile biten Ramazan ayını kutlarken, düşüncelerimiz de ilahi takdiriyle koruyan Yüce Allah’a şükretmeye bizi yönlendiriyor. Ayrıca bu hayatını kaybedenler ve hastalar için de acı ve umutla dua ediyoruz.

Pandemi ve trajik etkileri, yaşam biçimimizin her alanında önemli olan unsurlardan birine yeniden dikkatleri çekiyor: paylaşım. Bu nedenle size göndermekten memnuniyet duyduğumuz Mesajımızda, bu konuyu ele almanın uygun olduğunu düşündük.

Hepimiz Allah’ın armağanlarını paylaşıyoruz: hava, su, yaşam, yemek, barınak, tıbbi ve ilaç sektöründeki gelişmeler, bilim ve teknolojinin ilerlemesinin çeşitli alanlardaki sonuçları ve uygulamaları, evrenin devam eden keşfi, sırlar… Allah’ın lütuf ve kereminin bilinci, kalplerimizi şükranla doldurup, aynı zamanda bizi O’nun armağanlarını ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşmaya teşvik etmektedir. Pandemiden kaynaklanan ekonomik ve sosyal sorunlar içinde; işlerini kaybetmiş, yoksulluk çeken insanlar nedeniyle paylaşmak her zamankinden daha önemlidir.

Paylaşmanın en derin motivasyonu, hepimizin ve sahip olduğumuz her şeyin Allah’ın armağanı olduğunu kabullenmek ve sonuç olarak yeteneklerimizi tüm kardeşlerimizin hizmetine sunup, sahip olduklarımızı onlarla paylaşmakta yatar.

Paylaşmanın en iyi şekli, gerçek empatiden ve başkalarına karşı şefkatli olmaktan doğar. Bu bağlamda, Yeni Ahit’te son derece sarsıcı bir önerme buluyoruz: “Bir kimse dünya malına sahip olup da kardeşini muhtaç durumda görürse, fakat kalbini ona kapatırsa, Tanrı’nın sevgisi onda nasıl var olabilir?

Çocuklarım, sevgimiz sadece lafta kalmamalı, canlı ve gerçek olmalıdır.” (1 Yuhanna 3, 17-18).

Ancak paylaşım maddiyatla sınırlı değildir. Her şeyden önce, insan yaşamının bir parçası olan sevinçleri ve üzüntüleri de paylaşmak gerekir. Aziz Pavlus, Roma’nın Hıristiyanlarını “sevindiklerinde başkalarıyla birlikte sevinmeye ve üzüldüklerinde de birlikte üzülmeye ” davet eder. (Romalılar 12, 15). Papa Francis ise, “Paylaşılan acı yarıya iner ve paylaşılan bir sevinç ikiye katlanır” demiştir. (bkz. Scholas Occurrentes talebeleriyle buluşma, 11 Mayıs 2018).

Önemli olaylar yaşanırken davranış ve duyguların paylaşılması empati sayesinde gerçekleşir: Akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ve komşularımızın hayatlarında hem sevindirici hem de üzücü önemli olaylar yaşandığında, başka dinlere mensup dahi olsalar, sevinçleri kadar acıları de bizim olur.

Ortak sevinçler arasında bir çocuğun doğumu, bir hastalıktan şifa bulmak, eğitimde veya işte başarı, bir yolculuktan sağ salim dönmek ve çok çeşitli durumlar bulunur. Bunlar içinde müminler için ayrı bir sevinç daha yer alır: Belli başlı dini bayramların kutlanması.

Arkadaşlarımızı ve komşularımızı dini bayramlarını kutlamak için ziyaret ettiğimizde veya tebrik ettiğimizde, bu vesilelerle onların dinlerini içselleştirmeden, onların kutlama sevinçlerini paylaşırız.

Paylaşılan üzüntüler arasında öncelikle bir yakınımızın ölümü, bir aile üyesinin hastalığı, işini kaybetmesi, bir projenin başarısızlığı, bazen ailede ayrılıkla sonuçlanan bir kriz olabilir. Kriz ve keder zamanlarında dostlarımızın yakınlığına ve dayanışmasına daha çok ihtiyacımız olduğu barizdir.

Sevgili Müslüman kardeşlerim, Allah’ın sevgisi her insanı ve evreni kucakladığı için, bizim de temennimiz tüm komşularımızın ve arkadaşlarımızın sevinçleri ve üzüntülerini paylaşmaya devam etmemizdir.

Manevi kardeşliğimizin bir işareti olarak, size huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı ve mutlu ‘Id al-Fitr dileriz.

Vatikan, 18 Şubat 2022

Monsenyör Miguel Angel Ayuso Guixot, M.C. C.J.

Monsenyör Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage

Sekreter

PONTIFICIO CONSIGLIO

PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 00120 Città del Vaticano

Tel.: +39.06.6988 4321

Fax: +39.06.6988 4494

E-mail: dialogo@interrel.va http://www.pcinterreligious.org

Kaynak: C.E.T. Genel Sekreterliği