James Warlick: Dağlık Karabağ halkı tarafından referandum yapılması gündemdedir ve ileride statüsün temeli oluşturabilir

AGİT Minsk Grubu’nun ABD’li Eşbaşkanı James Warlik Ermeni News.am haber sitesine verdiği demeçte AGİT Eşbaşkanı tüm ülkelerinin Dağlık Karabağ’ın statüsünün çözülmemiş olduğunu kabul ettiklerini ifade etti.

Warlick’in sözlerine göre bu sorunun çözüm sürecine Dağlık Karabağ halkı dahil edilmeli. Ona göre devmlı toprak bütünlüğü meselesinin çözülmesi gerektiğini öne sürülmüştür, fakat uygun bir zamanda Dağlık Karabağ halkı tarafından referandum gerçekleştirilmeli.

ABD’li Eşbaşkan bu konunun gündemde olduğunu ve ileride statüs için temel oluşturabileceğini, gelecekte tartışmaların içinde yer alacağını ifade etti.

Dağlık Karabağ ihtilafın bu aşamasında Türkiye’nin oynadığı rolüne de değinen James Warlick Ankara’nın bu süreç üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu dile getirerek ikinci Karabağ savaşında Azerbaycan’a nasıl desteklediğini ve bu desteğin belirleyi olduğunu ifade etti.

Bu konuyla ilgili yaptığı yorumda Warlik şu ifadelere yer verdi:

“Bence Ermenistan ve Türkiye arasında güvenin arttırılmasına yönelik küçük adımların atılması önemlidir. Bu sonucnda ilişkileri düzeltebilir. Ben demek istemiyorum ki yarın diplomatik ilişkiler kurulacak, ben sadece güvenin pekiştirilmesi için atılacak adımlardan bahsediyorum. Eğer bunlar yapılırsa Dağlık Karabağ meselesinin üzerine de etkisi olur bence.”

ERMENİ HABER AJANSI