Geçmişin izleri bu mahallede

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Balat semtine benzerliğiyle dikkat çeken Yahudi Mahallesi’nde bulunan terk edilmiş evler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Hülya KEKLİK-Derya YETİM-Ömer Faruk KARATAŞ-Sadettin ALİUSTA/İHA

Altındağ’da, Osmanlı’nın son dönem mimari özelliklerini taşıyan mahallede bulunan evler, ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Yaklaşık 100 ailenin yaşadığı tarihi mahalle, farklı kültürlerin bir arada hoşgörüyle yaşadığı bir geçmişin izlerini taşıyor. Günümüzde birçoğu terk edilmiş evler, sokak hayvanlarının yuvasına dönüşmüş durumda. Osmanlı döneminde Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölge, günümüzde Hacı Bayram Mahallesi olarak isim değiştirmiş. Mahalle içinde tarihi camiler ve sinagog da yer alıyor.

40 YILDIR AYNI EVDE

20 Yıldır mahallede yaşayan Gülay Yiğit, “Turistik bölge, çok gelip giden var. Mahallemiz, komşuluk ilişkilerimiz çok güzel. Burası restore edilse daha güzel olur. Devletin buraya el atması lazım. Doğalgaz olmadığı için zorlanıyoruz” dedi. Ömrünün yarısını Yahudi Mahallesi’nde geçiren 80 yaşındaki Münevver Eroğlu ise “Bu mahalledeki evimizi 40 sene önce aldım. Burada belgesel çekiliyor, film çekiliyor. Eskiden yoktu. 10 yıldır geliyor öğrenciler. Burası şehrin ortası. Dar gelirli olduğumuzdan burada yaşamak bizim için iyi” şeklinde konuştu. Mahalleyi ziyaret eden Hayriye Güven de “Ankaralıyım. Arada bir tarihi sokaklara dalmayı, eskiyi yaşamayı çok seviyorum. İlk kez bu sokağa girdim. Evler çok yakın birbirine, doğa kokuyor. Yeşil yok ama bir samimiyet hissediyorsunuz. Teyzeleri görünce daha mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Mahalledeki mimari yapılar genel olarak 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarına ait. Genellikle konut olarak tasarlanan yapılar, Ankara’daki yapı malzemelerini göstermesi açısından da önem taşıyor.

ÇOCUK PARKINDAKİ GİZEMLİ MEZAR

Mahalledeki çocuk parkı içinde yer alan mezarsa gizemini koruyor. Mahalle sakinleri mezarın kime ait olduğunu bilmezken, mezar üzerinde bir kadın ve erkeğe ait fotoğraf baskılı mezar taşı bulunuyor. 2002’den bu yana Eskicioğlu Camisi’nde imam olan Abdürrahim Türk, şunları söyledi: “Ne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden ne de diğer yerlerden sahih bir bilgi sahibi değiliz. 2003’te cami restore edilirken bu mezarlık 3-5 tuğla ile çevrilmiş vaziyetteydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi mezar haline getirdi. Benim eskiden burada 50 senedir oturan cemaatim vardı. Onlardan duyardım bazı şeyler. Eskicioğlu Camisi’ni yaptıran kişiye ait olduğu söyleniyor ama ne kadar doğru olduğu hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz.”

Hürriyet Gazetesi