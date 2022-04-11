Ermenistan’da bir iş merkezi

İran, Ermenistan’da bir iş merkezi açacak ve iki ülke arasında işbirliği anlaşması imzalanacak

“Mehr” haber ajansının bildirdiğine göre, İran Çalışma Bakanlığı uluslararası ilişkiler departmanı müdürü Hamed Foruzan, İran’ın Ermenistan’da kalıcı olarak bir iş merkezi açacağını belirtti.

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın uluslararası ilişkiler departmanı başkanı ile bir web semineri sırasında Foruzan, İran ve Ermenistan arasında hizmet ve mal üretimi ve ticaretinde her iki taraf için imkânları belirlemek amacıyla bir işbirliği mutabakat zaptı imzalanacağını belirtti.

Foruzan’a göre bu önemli merkez, İran Çalışma Bakanı’nın Erivan’a yapacağı ziyaret sırasında açılacak.

İran temsilcisi, İranlı profesörlerin hizmet ve sigorta danışmanlığı, emekliler ve engelliler için teknik ve mesleki eğitim merkezleri sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu