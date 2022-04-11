Ermenistan ve Kırım turizm alanında işbirliği yapacak

Kırım Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Irina Kiviko, Ermenistan’a yaptığı ziyaretin ardından turizm alanında işbirliği konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

“Travel Crimea” portalı iki tarafın turizm yapıları arasında 5 anlaşma imzalandığını bildirdi.

Turist akışını artırmak için lojistik rotaları basitleştirme olasılığı geliştiriliyor. Ermenistan ve Kırım’ın turistik yerlerini birleştirecek olan “İpek Yolu” turizm yolunun düzenlenmesi konusunda bir anlaşma var.

Kırım’dan Ermenistan’a gübre, aletler ihracat edilecek. Bu konuda da Kırım heyetinin Ermenistan ziyareti sırasında anlaşmaya varıldı.

Kırım’dan resmi bir heyet geçen hafta Ermenistan’daydı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/11/Ermenistan-K%C4%B1r%C4%B1m-turizm/228879