Ermenistan Dışişleri Bakanı, AGİT Minsk Grubu Fransız Eşbaşkanı Brice Roquefeuil’i kabul etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, AGİT Minsk Grubu Fransız Eşbaşkanı Brice Roquefeuil ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığının yetkisi alanı içinde Dağlık Karabağ sorununun çözümündeki rolü ele alındı.

Görüşmede Dağlık Karabağ’da Rus barışı koruma birliğinin sorumluluk alanındaki Parukh köyü ve yakın bölgelere Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin saldırısı sonucu meydana gelen durum ele alındı. Ermenistan Dışişleri Bakanı, Azerbaycan’ın Artsakh Ermenileri için kasten yarattığı insani sorunları, Dağlık Karabağ’ın etnik temizliğine yönelik eylemleri sundu. Azerbaycan silahlı birliklerinin 23 Mart’taki başlangıç ​​mevzilerine dönmeleri gerektiği vurgulandı.

Bakan Ararat Mirzoyan, Ermenistan’ın barış anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin başlamasına ilişkin tutumunu sundu ve bu bağlamda AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuk rolünü vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI