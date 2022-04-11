Ermeni-Rus dostluk anıtı

Erivan’da Ermeni-Rus dostluk anıtı dikilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile bir brifing sırasında söylediğine göre, bu yıl Erivan’da Ermeni-Rus dostluğuna bir anıt dikilmesi planlanıyor.

Lavrov, 3 Nisan’ın Ermenistan ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu ve bu yıl İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın imzalanmasının 25. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

“Bu, stratejik bir ortaklık olan ittifakımız için önemli bir yıl”,- dedi Lavrov.

Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları, Hükümetlerarası Ekonomik İşler Komisyonu’nun iyi, kapsamlı ve etkili çalışmasını vurguladılar.

Bakanlar düzeyinde ve parlamento düzeyinde de ilişkilerin aktif olarak geliştiğini ve parlamentolar arası komisyonun 34. oturumunun bu ayın sonunda yapılacak olduğunu belirten Lavrov, “Rusya, Ermenistan’ın önde gelen ticaret ortağı olmaya devam ediyor.

Dış ticaretteki payımız yüzde 30’u aşıyor, ticaret hacmi geçen yıl 2 milyar 600 milyon doları aştı “,- dedi.

Lavrov’a göre iki ülke kültür, eğitim, turizm, spor ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirecek.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Bu yıl Erivan’da Ermeni-Rus dostluğuna bir anıt dikmeyi planlıyoruz” dedi.

Rusya’da Ermeni Kültür Günleri gündemde, Ermenistan’da Rus Kültür Günleri düzenlenecek.

Rusya, Ermenistan’daki Rus okullarının sayısının artırılmasını da destekliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu