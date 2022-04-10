Pazar notları

Katliam devam ediyor.
Rusya, Ukrayna’da hâlâ oluk oluk kan akıtıyor.
Acaba buna “soykırım” diyebilmek için, kaç kişi daha ölmeli? Kaç bin Ukraynalı?
***
Bunu Avrupalılara ve Amerikalılara sormalı…
Sormalı ki, soykırımın hangi rakamdan sonra başladığına ortak bir karar verilmeli.
Mesela:
– Amerika şimdiye kadar kaç milyon insan öldürmüştür?
Mesela:
– Avrupalılar, sadece Afrika’da kaç milyon insan öldürmüşlerdir?
***
Peki… Hesabı sorulmuş mudur?
Hayır.
Ruslara nasıl sorulacaktır?
Alacakları cevap belli değil midir?
Yani….
Avrupa’nın ve Amerika’nın, Ukrayna’daki katliamı kınarken yüzleri hiç kızarmayacak mıdır?
***
Kızarmaz.
Türklerin, Ermeni soykırımı masalını -hiçbir belgeye ve bulguya dayanmadan- parlamentolarında güya tescil ettiler ya, işte 24 Nisan geliyor, çıkıp utanmadan birer nutuk daha atsınlar bakalım…
Bunlar o derece pişkin insanlar.
Biraz yumuşadılarsa, mutlaka umdukları bir çıkar vardır.
Not:
Ben bunu nasıl atlamışım?
Partinin en kıymetlisi olan Özgür Özel’e sormuşlar:
– “CHP’ye oy veren herkese bedava traktör” diye ilan etmişsiniz, doğru mu bu?
Cevap:
– Çarpıcı olsun diye öyle yazdık.
………
Tercüme edeyim:
– Çarpıcı olsun diye yalan söyledik.
Nasıl?
Boynuz kulağı geçti galiba.
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/rauf-tamer/pazar-notlari-42040246
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