Papaz Mete Eksen doğduğu köyde toprağa verildi

Süryani papaz Mete Eksen’in cenazesi, 90’larda göç etmek zorunda kaldığı Silopi’ye bağlı Hesena köyünde toprağa verildi.

DUVAR – Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Süryani köyü Hesana’dan 1990’lı yıllarda göç etmek zorunda kalan papaz Mete Eksen, 5 Nisan’da Belçika’da vefat etti. Eksen’in cenazesi, vasiyeti üzerine doğduğu köy olan Hesena’da defnedildi. Mete Eksen’in cenazesi, hava yoluyla önce İstanbul’a, daha sonra Şırnak’a getirildi. Papaz Eksen’in cenazesi, buradan da yakınları ve sevenleri tarafından alınarak köye getirildi. Eksen için, harabeye dönen evinin tam karşısında bulunan Marmoşel Kilise’sinde tören düzenlendi.

EKSEN’İN MÜCADELESİ

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Eski HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, HDP’li Silopi Belediyesi Eş Başkanı Süleyman Şavluk, çok sayıda papaz, Avrupa ve bölge kentlerinden gelen yüzlerce kişi törene katıldı. Tören sonrası Eksen’in cenazesi omuzlara alınarak, yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan köy mezarlığına dualar eşliğinde götürüldü.

Eksen’in oğlu Besim Eksen, cenaze törenine katılanları Kürtçe, Türkçe ve Süryanice selamlandı. Babasının yaşamı boyunca hakların iyiliği ve barışını istediğini belirten Eksen, kendilerinin de bu taleplerle yaşamlarını sürdüreceklerini söyledi. Sonrasında İncil’den ayetler ve ilahiler okundu.

EKSEN’İN VASİYETİ

HDP’li Erol Dora ise, papaz Eksen’in en büyük hayalinin doğduğu toprakların sahipsiz kalmaması olduğunu söyledi. Dora, papaz Eksen’in evrensel değer ve düşüncelere bağlı olduğunu ifade ederek, “Bir ay önce Belçika’da kendisiyle son kez görüştüm. Papaz, yaşamı bütün yaşamı boyunca din ve inançlara saygı gösterdi. Bu coğrafyada bütün insanların barış ve kardeşlik içinde yaşamalarını istedi. Ayrıca bu köyün gençlerine de öğütlerde bulundu. Papazın son dileği bu coğrafyaya sahip çıkılmasıydı. Papazın çocuklarına ve bütün köy halkına bu görev düşüyor. Bu topraklara ve coğrafyaya sahip çıkmamız gerekiyor. Kendi topraklarında defnedildiği için de çok sevinçliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eksen’in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi. Eksen için Hesena Taziye Evi’nde taziye kuruldu. (HABER MERKEZİ)

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