Papa Francis’ten Rusya’ya ‘Paskalya ateşkesi’ çağrısı

Papa Francis bugün Vatikan’da yaptığı konuşmada Ukrayna’da Paskalya bayramı boyunca ateşkes ilan edilmesi için çağrı yaptı.

DUVAR – Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis bugün Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda yaptığı konuşmada Ukrayna’ya saldırılara tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu, Rusya’ya Paskalya bayramı boyunca ateşkes ilan etmesi için çağrı yaptı.

Reuters’ın haberine göre, Papa Francis pazar ayininde yaptığı konuşmada “Bir Paskalya ateşkesi başlasın. Savaşı sürdürmek için değil gerçek müzakereler yoluyla barışa ulaşmak için bir ateşkes” dedi. Savaşın savunmasız halklar için katliam ve zulüm olduğunu ifade eden Francis, “Moloz yığınına bayrak dikmenin nesi zafer?” ifadelerini kullandı.

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