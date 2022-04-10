Lausos özgür bırakılıyor

İdris Emen

Sultanahmet’te 5’inci yüzyıldan kalma Lausos Sarayı kalıntılarının üzerine inşa edilen sahne ve tribünlerin kaldırılması için arkeologlar tarafından başlatılan kampanya sonuç verdi. Sahne ve tribünlerin sökümüne başlandı. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi,‘Lausos Sarayı özgürleşiyor’ açıklaması yaptı.

İSTANBUL Sultanahmet’te, erken Bizans dönemine ait Lausos Sarayı’nın kalıntıları 1950-52 yılları arasında ortaya çıktı. Saray kalıntılarının bulunduğu alanda Fatih Belediyesi tarafından çeşitli organizasyonlarda kullanılmak üzere 2009 yılında bir sahne ve tribünler yapıldı. Sahne ve tribünlerin kaldırılması için Koruma Kurulu’na birçok kez başvuruda bulunuldu. İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, sahne ve tribünlerin kaldırılması yönünde kararlar verdi. Ancak kararlar uygulanmayınca 2018’de Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ile Ekolojik Haklar Merkezi tarafından ‘Lausos Sarayı Özgür Olsun’ adlı kampanya başlatıldı. Kampanyaya birçok arkeolog destek verdi.

SAHNE VE TRÜBÜNLER KALDIRILIYOR

4 yıl aradan sonra tartışma yaratan sahne ve tribünlerin kaldırılması için çalışma başlatıldığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, 5 Nisan’da Twitter hesabından duyurdu. Akgün, “Sultanahmet Meydanı üzerinde, altında Lausos Sarayı’nın izleri bulunan alanda yıllardır kaçak olarak yer alan sahne ve tribünler imar müdürlüğümüzün ısrarlı girişimleri sonucu bugün ilçe belediyesi tarafından sökülmeye başlandı” şeklinde paylaşım yaptı. Fatih Belediyesi’ne bağlı ekipler de sahne ve tribünlerin sökümüne başladı.

ARKEOLOGLAR MEMNUN

Konuyla ilgili “Lausos Sarayı özgürleşiyor” başlığıyla bir açıklama yayınlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, “Bu olumlu uygulama ile birlikte İstanbul’un önemli arkeolojik varlıklarından birinin yıllar sonra yeniden günyüzüne çıkması bizim açımızdan memnuniyet verici bir gelişmedir” dedi. Kalıntıların bulunduğu alanın arkeolojik park olarak İstanbul’a kazandırılmasının İstanbul’un çok katmanlı kültürel mirasının toplumla buluşabilmesi için önemli bir adım olacağı vurgulanan açıklamada, “Bu doğrultuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz” denildi.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Tartışma yaratan sahne ve tribünlerin kaldırılması için Koruma Kurulu’nun defalarca karar aldığını, ancak kararların uygulanmaması üzerine Arkeologlar Derneği ile Ekolojik Haklar Merkezi’nin 2018’de kampanya başlattığını Hürriyet, “Lausos Sarayı için özgürlük” haberiyle kamuoyuna duyurmuştu.

Hürriyet Gazetesi