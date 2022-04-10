Hep anacağız seni

EVİN JİYAN KIŞANAK

Heredanlı Mıgırdiç Margosyan’ın bu dünyadan göçtüğünü öğrendiğim an büyük bir üzüntü ve acı hissettim. Bunun karanlıklarla dolu tarihimizle tabii ki ilgisi vardı. Ancak Mıgırdiç Margosyan, aslında nasıl da güzel yaşayabildiğimizi ama Heredanlı Margosyan’ın neden 50 sene Diyarbakır’a dönmediğini, dönemediğini de müthiş anlatım gücüyle aktaran son kalelerden biriydi. Konuşmaya başladığında öğrendiği ilk birkaç kelimeden biri olan Heredan’a büyük bir özlem ve hasret duyuyordu. Heredan’da bir karış toprağı, bir bağı, bir bahçesi olsun isterdi. Bu olmadı. Oldurulamadı. Bunun yükü kalbimizde, aklımızda. Yüzleşme çok katmanlı ve uzun bir yol. Ama bir gün bunu başarabilirsek, senin anlatımlarının bu yola çok büyük bir katkısı olacaktır. Hatırlamamızı, unutmamamızı sağladığın için teşekkürler. Sevgiyle, saygıyla hep anacağız seni.

Agos