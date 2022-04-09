Schindler’in listelerini hazırlayan sekreteri Mimi Reinhardt, 107 yaşında öldü

Fotoğraf: AFP/Gideon Markowicz

Steven Spielberg’in gerçek bir olaydan esinlenen ve II. Dünya Savaşı’nda Yahudileri kendi fabrikasında çalıştırarak hayatlarını kurtaran bir adamın hikayesinin anlatıldığı ‘Schindler’in Listesi’ filmindeki listeyi hazırlayan sekreter Mimi Reinhardt hayatını kaybetti.

Oskar Schindler, yüzlerce Yahudiyi Naziler’den kurtarırken listeyi hazırlayan kişi olan Schindler’in sekreteri Reinhardt, 107 yaşında hayata veda etti.

EN BÜYÜK YARDIMCILARINDAN BİRİYDİ

Polonya’nın Krakow şehrinin gettosundaki fabrikada çalışmak üzere işe alınan Yahudi işçilerin Nazi ölüm kamplarına sürülmesinden kurtaran Mimi Reinhardt, Schindler’in en büyük yardımcılarından biri olarak kabul ediliyordu.

Ölüm haberini, Mimi Reinhardt’in torunu duyurdu. Açıklamasında “Çok değerli ve eşsiz olan büyükannem 107 yaşında vefat etti. Huzur içinde uyu” diye yazdı.

Kendisi de bir Yahudi olan Avusturya doğumlu Mimi Reinhardt, 1945 yılına kadar Schindler için çalışmıştı.

1974 yılında hayatını kaybeden Schindler’i İsrail’in Müzesi, soykırımdan Yahudileri kurtarmak için çabaları nedeniyle ‘Dünya Uluslarının Dürüst İnsanları’ onursal sıfatını alanların arasına katmıştı.

Schindler’in savaş boyunca yaptıkları, 1982’de Steven Speilberg’in yönettiği ‘Schindler’in Listesi’ filminde anlatılmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi