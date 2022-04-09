Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ’ı görüştü

Kremlin Sarayı yaptığı açıklamada, Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmelerinde Karabağ konusunu konuştuğunu duyurdu.

Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hem de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını ve Karabağı konusunu konuştuğunu açıkladı. 6 Nisan’da Aliyev ile Paşinyan’ın Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaptığı görüşmenin sonuçları bu telefon konuşmalarının merkezinde yer aldı. Karabağ meselesinin ele alındığı görüşmede, Aliyev ile Paşinyan’ın 6 Nisan’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaptığı görüşmenin sonuçları istişare edildi.

ÜÇLÜ ÇALIŞMA GRUBU VURGULANDI

Görüşmede, Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021’de imzalanan anlaşmaların uygulanması ve bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi konularında Üçlü Çalışma Grubu’nun faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

TARAFLAR MUTABIK KALDI

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi oldu. Konu ile ilgili çalışmaların başlatılması ve barış anlaşmasının hazırlığının da ele alındığı görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda tüm taraflar fikir birliğine vardı.

PAŞINYAN 19 NİSAN’DA MOSKOVA’YA GİDECEK

Ermenistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada ise Paşinyan ve Putin’in telefon görüşmesinde, Rusya ve Ermenistan arasında ekonomi alanındaki iş birliğinin ele alındığı da belirtildi. Açıklamada, söz konusu alanla ilgili konuların Paşinyan’ın 19 Nisan’da Rusya’ya gerçekleştireceği resmi ziyarette ele alınması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Tüm bunlar olurken Ermenistan’da bir araya gelen muhalifler 8 maddelik bir açıklama yaparak Karabağ’ın Azerbaycan sınırları içinde kalmasını kabul etmeyeceklerini duyurdu.

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