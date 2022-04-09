Pervin Chakar, Ertan Tekin ve Dengin Ceyhan’ın yeni şarkısı yayınlandı

Soprano Pervin Chakar, duduk sanatçısı Ertan Tekin ve piyanist Dengin Ceyhan, ‘Breath of Nahrain’ albümünün ikinci şarkısı ‘Qani Vur Djan Im’ı yayınladı.

DUVAR – Soprano Pervin Chakar, duduk sanatçısı Ertan Tekin ve piyanist Dengin Ceyhan işbirliğinin ürünü olan ‘Breath of Nahrain’ albümünün şarkıları birer birer sunulmaya devam ediyor. Daha önce albümün ilk şarkısı ‘Heyran Jaro’ yayınlamıştı. Üçlü, 8 Nisan Cuma günü Ermenice ‘Qani Vur Djan Im’ı dinleyicilere sundu. Gürcistanlı Ermeni ozan Sayat Nova’ya ait eser, bir aşk hikayesi anlatıyor.

Hayyam Stüdyosu’nda kaydedilen şarkının video klibini ise Ozan Çağlar yönetti.

ÜÇ ESER DAHA YOLDA

Ada Müzik etiketiyle yayınlanacak olan ‘Breath of Nahrain’de, Kürtçenin Kurmancî, Zazakî lehçeleri ile Ermenice ve Asurca toplam beş eser yer alıyor. Albümle ilgili duyuruda, diğer üç eserin da gelecek günlerde yayınlanacağı açıklandı. Duyuruda, “‘Breath of Nahrain’, Klasik Batı Müziği’nin tınıları ile doğunun eşsiz melodilerinde bizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaracak. Botan’ın sarp dağlarından, Dersim’in eşsiz güzelliğine, Tur Abdin’den Sayat Nova’ya doğru üç güçlü müzisyenin nefesiyle yoğrulmuş bir yolculuk bu… Klasik tınıların olağanüstü gizemi, Pervin Chakar’ın sesiyle yankılanırken, bu coğrafyanın samimi hissiyatını Ertan Tekin’in duduku ve Dengin Ceyhan’ın Doğu ve Batı’yı birbirine oya gibi ilmek ilmek işleyen piyanosu da tüm bu yolculuğa eşlik edecek” dendi. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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