Ermenistan’da muhaliflerden 8 maddelik açıklama: Karabağ Azerbaycan sınırları içinde yer alamaz

Ermenistan’da bir araya gelen muhalifler 8 maddelik bir açıklama yaparak Karabağ’ın Azerbaycan sınırları içinde kalmasını kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Ermeni Haber’e göre, 5 Nisan tarihinde Ermenistan’ın beşkenti Yerevan’daki “Azatutyun” (Özgürlük) meydanında Ermenistan muhalefeti kalabalık bir gösteri düzenledi.

“Vatan Kurtuluş Hareketi” olarak adlandırılan muhalefet birliğinde genelde Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi), eski Cumhurbaşkanları Robert Koçaryan’ın ve Serj Sarkisyan’ın yandaşları yer alıyorlar.

Gösteri sonunda muhalifler 8 maddelik yazılı bir açıklama yayınladılar.

Açıklamada yer alan maddeler şöyle:

Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh (Karabağ) halkının güvenlik ve kendi kaderini tayin etme hakkının tüm unsurlarıyla hayata geçirilme sürecinin garantörü olduğunu yeniden teyit etmeli.

Azerbaycan sınırları içinde Artsakh’ın herhangi bir statüsü kabul edilemez.

Ermenistan ile güvenilir karayolu bağlantısı olmaksızın Artsakh’ın bir anklav olması kabul edilemez.

1994 yılında AGİT zirvesi kararıyla belirlenmiş format ve hedefler doğrultusunda müzakere sürecinin yeniden başlamasına yönelik adımlar atılmalı.

Ermenistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesiyle ulaşım bağlantılarının açılması adı altında koridorların sağlanması kabul edilemez.

Azerbaycan tarafından şiddet uygulaması yada şiddet uygulama tehdidi koşullarında herhangi bir devletlerarası anlaşmanın imzalanması, sınır belirleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi kabul edilemez.

Azerbaycan ile, Artsakh’ın kendi kaderini tayin etme hakkının sınırlama olmadan hayata geçirilmesini engelleyen herhangi bir anlaşma kabul edilemez.