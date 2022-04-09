Ermenistan vatandaşı Timinyan, Müslüman oldu

Ermenistan vatandaşı Ara Timinyan, Sakarya Sapanca İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Sapanca İlçe Müftülüğüne başvuran Ermenistan vatandaşı Ara Timinyan için “İhtida Merasimi” düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler veren İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, “Araştırarak Müslüman olan Ara kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha da çok seveceğini düşünüyorum.” dedi.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Timinyan “Yunus Emre” ismini aldı.

İlçe Müftüsü Koçak, Yunus Emre’ye “İhtida Belgesi” ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur’an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

KAYNAK: DİYANET HABER