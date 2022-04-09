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Canlı yayında bir ilk! Hatay’da 3 dinin temsilcisi bir araya gelip birlikte mesajı verdi￼

2022-04-09

Hatay’da devam eden EXPO 2022’de bir ilk gerçekleşti. Müslüman, Musevi ve Hristiyan dinlerinin temsilcileri canlı yayında bir araya gelerek, birlik mesajı verdi.

HATAY (Haberler.com) – Türkiye’nin mozaik kentlerinden biri olan  Hatay, EXPO 2022 heyecanı yaşamaya devam ediyor. Dünyada “Barışın ve kardeşliğin” kenti olarak nam salmış Hatay’da önceki gün bir ilk gerçekleşti.

3 DİNİN TEMSİLCİSİ ELE ELE 

Ramazan ayında Müslüman, Musevi ve Hristiyan dinlerinin temsilcilerinin el ele tutuşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı vermesi duygu dolu anlar yaşattı.

Canlı yayında bir ilk! Hatay'da 3 dinin temsilcisi bir araya gelip birlikte mesajı verdi

HOŞGÖRÜ ÇAĞRISI YAPTILAR

Hatay’da gönüllerin bir olduğuna dikkat çeken din insanları kardeşlik, hoşgörü çağrısı yaptı.

https://www.haberler.com/guncel/canli-yayinda-bir-ilk-hatay-da-3-dinin-14856452-haberi/

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