Türkiye Aliyev-Paşinyan görüşmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için yürütülen çabaları desteklemekte ve bu çabalara aktif katkı sağlamaktadır” dedi.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Brüksel’de yaptığı görüşmeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Önceki akşam TSİ 20.00 sularında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ayrı ayrı görüştükten sonra üçlü akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Brüksel’deki görüşme yaklaşık 5 saat sürmüştü. Toplantıda barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması ve sınır hattının belirlenmesi için ortak komisyon oluşturulması yönünde mutabakat sağlanmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan’ın, 6 Nisan’da AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri görüşmede alınan, “İki ülkenin dışişleri bakanlarına barış anlaşması hazırlıklarına başlanması hususunda talimat verilmesi ve iki ülke arasında nisanın sonuna kadar ortak sınır komisyonu kurulması” kararlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bakanlık, “Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için yürütülen çabaları desteklemekte ve bu çabalara aktif katkı sağlamaktadır” dedi.

(AÖ)

bianet