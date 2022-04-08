Sivasi Tekke Camii ibadete açıldı: Bütün milletler aynı safta

Fatih’te 15. yüzyılda II. Beyazıt tarafından yaptırılan Sivasi Tekke Cami, geçtiğimiz cuma günü ibadete açıldı. Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nin tatbikat camisi olarak da kullanılan camide, aynı safta birçok milletten Müslüman namaz kıldı

İstanbul Fatih’te bulunan Sivasî Tekkesi Cami, geçtiğimiz hafta kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Yeniden inşa için ilk temel kazısı 2016’da başlayan caminin yüzde 80’inin restorasyonu, Kadit Topbaş döneminde tamamlanmıştı.

Öncesinde kilise olarak kullanılan ve II. Beyazıt tarafından 15. yüzyılda yaptırılan tekke ve beraberindeki mescidin minberi, III. Mehmed zamanında İstanbul’a gelen Sivaslı Şeyh Abdülmecit Efendi tarafından konuldu ve Tekke Mescidi vasfını aldı.

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 2012 yılında yapılan ortak protokolle ihya sürecine başlatıldı.

2015’te ihya projeleri onay süreci tamamlanan Tekke Camii’nin yeniden ihya inşasına 2017 yılında başlandı.

Çalışmalar sırasında bulunan tarihi kalıntılar

Türkiye’nin en büyük ahşap camilerinden biri konumuna gelen Sivasi Tekke Camii, aynı zamanda Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından tatbikat camisi olarak kullanılacak.

Cami, 555 metrekare zemin kat, 215 metrekare olmak üzere toplam 770 metrekare iken, kapasitesi ise 800 kişi.

Bu hafta kılınan cuma namazında, uluslararası imam hatip öğrencilerinin katılımıyla iç ısıtan görüntüler oluştu. Namaz sırasında, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, aynı safta durdu.

İnşa edildiği yıllarda sarnıç olarak da kullanılan tekkede daha önce düğün, kokteyl gibi organizasyonlar düzenleniyordu.

CAMİNİN ETRAFINDAKİ DUVARLAR YIKILMADI

İSTED’den Haber7’ye yapılan açıklamada, caminin yüzde 20’lik kalan inşaatını tamamlayan ve açılışı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, cami etrafını saran 3 metrelik duvarı, masraf olmaması için kaldırmadığını söyledi.

https://www.haber7.com/kultur/haber/3211142-sivasi-tekke-camii-ibadete-acildi-butun-milletler-ayni-safta