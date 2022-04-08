NVIDIA, Ermenistan’da bir araştırma merkezi kuruyor

Dünyanın önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinden biri olan NVIDIA, Ermenistan’da bir araştırma merkezi kuruyor. Armenpress’in bildirdiğine göre bu haberi Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Hakob Arşakyan Facebook’tan paylaştı.

Arşakyan, “2019 yılında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın başkanlığındaki heyet NVIDIA’nın Silikon Vadisi’ndeki genel merkezini ziyaret etmişti. Şirketin kurucusu ve CEO’su Jensen Huang ile yaptığımız görüşmede NVIDIA ile olası işbirliğini ele aldık. Bugün NVIDIA’nın Ermenistan’a geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

NVIDIA Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler (GPU), ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler (SoC) üretir.

Ermenistan Kamu Radyosu