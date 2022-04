‘Müslümanlara Türkiye kadar zalimce ve hukuksuzca davranan bir Batılı ülke var mı?’

Gatestone Enstitüsü’nden gazeteci Uzay Bulut, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin ve hukuksuzlukların boyutlarını yazdı. Gatestone Enstitüsü kıdemli üyesi, gazeteci Uzay Bulut, Erdoğan’ın insan hakları yalanlarının, ihlallerinin ve Türkiye’nin içler acısı hukuksuzluklarının dökümünü yaptı. Bulut, Kürtler’den hristiyanlara, Cemaat mensuplarından ateistlere yönelik zulmü rakamlar ve olaylarla anlattı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021’de Almanya’da düzenlediği bir basın toplantısında, “Irkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık Avrupa’daki Türk toplumu için temel sorun olmaya devam ediyor.” dedi. Erdoğan rejimi sayısız Müslümanı tutuklayıp kaçırdığı için bu açıklama iki kat ironikti. 2016 darbe girişiminin arkasında “terörist” oldukları veya onları desteklediği iddiasıyla dünyanın dört bir yanından kendisine muhalif müslümanları kaçırıp tutukladı. Türkiye hükümeti, kendi Müslüman vatandaşlarına karşı işlediği sayısız suçu başka hiçbir yerde bulamaz. İster dindar, ister laik, isterse eski Müslüman olsunlar, Müslüman olarak doğmuş birçok Türkiye vatandaşının insan hakları, Türk hükümeti tarafından sürekli ve sistematik olarak ihlal edilmektedir. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından 2021’de New York’ta düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” konferansında konuşan Erdoğan, “Bu virüs [İslamofobi]” yıllardır demokrasinin ve özgürlüğün beşiği denilen ülkelerde hızla yayılıyor” dedi. SADECE 2019’DA 330 BİN KİŞİ KAÇTI Yine de Erdoğan hükümeti milyonlarca Türk Müslümana zulmediyor. Zorba politikaları nedeniyle son yıllarda birçok vatandaş ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Hükümetin resmi istatistik kurumuna göre, yalnızca 2019 yılında 330.289 Türk göç etti. Ana muhalefet CHP, 2021’de “hükümetin otoriterliği, adam kayırmacılığı, beceriksizliği ve farklı yaşam tarzlarına düşmanlığının” gençleri ülke dışına sürdüğünü iddia eden bir rapor yayınladı. Hükümet politikalarını desteklemeyen ancak kaçacak kadar “şanslı” olmayanların çoğu hapiste, çalıştıkları yerlerden atıldılar ya da işlerini, özgürlüklerini ve hatta hayatlarını kaybetme korkusuyla sessizliğe zorlanıyorlar. Konuşanlar sürekli tehdit altında. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “İnsan Hakları Uygulamalarına İlişkin 2020 Ülke Raporları: Türkiye”, Ankara’nın kendi vatandaşlarına yönelik hak ihlallerini detaylı bir şekilde gösterdi: “Türk hükümetinin kendi vatandaşlarına yönelik keyfi yaşam hakkını elden alma ve diğer yasadışı veya siyasi saikli cinayetler, kayıplar, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalar, keyfi tutuklamalar veya gözaltılar, adil yargılanmanın reddi, ülke dışında bulunan bireylere karşı siyasi amaçlı misillemeler ve özel hayata, aileye, eve veya yazışmaya keyfi veya yasa dışı müdahaleler…” ZULÜM EDECEK YAHUDİ-HRİSTİYAN KALMADI Dini ne olursa olsun, resmi politikaları kabul etmeyen pek çok Türkiye vatandaşı hükümet tarafından hedef alınıyor. Ancak ülkedeki Hristiyan ve Musevi toplulukları neredeyse tamamen bir kenara atıldığından, hükümetin zulme uğratacağı neredeyse hiç Hristiyan ve Yahudi kalmadı. Şimdi çoğunlukla Müslüman vatandaşlarının peşine düşüyor. Bir asır önce, Hıristiyanlar Türkiye nüfusunun %20’sini oluşturuyordu; bu rakam şimdi sadece %0,1. Bu çöküş, 1914-1923 arasında yürütülen Hıristiyan soykırımı da dahil olmak üzere, Hıristiyanlara karşı onlarca yıl süren zulmün bir sonucu. Bugün Türkiye’de Hristiyan ve Musevi toplulukları yok olma eşiğinde olsalar da, ayrımcılığa ve ifade özgürlüklerinin baskı altına alınmasına maruz kalıyorlar. Resmi ilanların ülke genelindeki gazetelere dağıtılmasına yetkili devlet kurumu olan Türkiye Basın İlan Kurumu (BİK), 2020 yılında azınlık basınına herhangi bir maddi yardımda bulunmamıştır. Ayrıca BIK, Ermeniler, Yahudiler, Rumlar ve Süryani (Süryani) Hıristiyanlar gibi azınlık gazetelerine ilan vermemekte. Bu karar, bu medya kuruluşlarını ciddi bir gelir kaynağından mahrum bırakmakta ve finansal olarak ayakta kalmalarını daha da zorlaştırmakta. ERDOĞAN “İSLAM AHLAK DİNİDİR” DİYEBİLİYOR Şubat 2022 raporuna göre BİK, azınlık ve diğer gazetelerin sorunlarını askıya alarak 17 Şubat 2021’den bu yana bir toplantı yapmadı. O halde, Türk hükümeti “İslamofobi” ile mücadele ettiğini iddia ederken neden gayrimüslimlere karşı ayrımcılık yapıyor ve cumhurbaşkanını “İslam bir iyilik, ahlak ve merhamet dinidir” diyebiliyor? Türkiye’nin eleştirmenleri susturma geleneğinin onlarca yıllık bir geçmişi var, sadece Erdoğan rejimi sırasında değil. Bu insan hakları ihlalleri, hükümetin daha önce Erdoğan’ın yakın bir müttefiki olan ABD merkezli Müslüman vaiz Fethullah Gülen tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği 2016 darbe girişiminin ardından daha da tırmandı. Erdoğan hükümeti şimdi Gülen cemaatini darbe girişiminden sorumlu bir “terör örgütü” olarak görüyor. Türk hükümetinin zulmü sadece Gülen’in sözde ya da fiili destekçilerini değil, Erdoğan’a destek vermeyen ya da oy vermeyen hemen hemen herkesi hedef alıyor. Yasalara saygılı herhangi bir vatandaş, sadece suçlamaya dayanarak terörizmle suçlanabilir ve işlerini veya özgürlüklerini kaybedebilir. ATEİST KÖYCÜ’YE YAPILANLAR Örneğin, eski bir Müslüman ve önde gelen ateist olan Nurullah Köycü, İslam’ın ve Erdoğan’ın hükümetinin açık sözlü eleştirmenlerinden birisi. Ateist Alliance International, 2021’de Köycü’nün Müslüman olarak doğduğunu ve ilahiyat okuduğunu belirtti. Çalışmaları dini inançlarını sorgulamasına neden oldu ve tüm dini uygulamaları terk etti. Daha sonra Müslüman doktrinlere karşı sesini yükseltmek ve Türkiye’de laikliği desteklemek için bir aktivist oldu. Köycü o zamandan beri Sünni İslami doktrinleri ve Türkiye cumhurbaşkanını eleştirdiği için birçok davayla karşı karşıya kaldı. Türk Ceza Kanunu’nun Köycü aleyhine kullanılan maddeleri şunlar: TCK [Türk Ceza Kanunu]299/1, TCK 301/1, TCK 216/3, TCK 218/1, TCK 43/1, TCK 53… Bu maddeler genellikle Türkiye’de eleştirenleri ezmek için kullanır. Köycü sonunda Avrupa’ya sığındı. Türkiye’de muhalefeti ezmek, hükümet karşıtlarını susturmak için kullanılan yasalar, insan hakları hukukçularının aleyhine de devreye giriyor. “Terör suçlamalarına” dayalı keyfi tutuklamalardan muaf değiller. 14 Şubat’ta insan hakları savunucusu ve avukat Tarık Güneş tutuklanarak cezaevine gönderildi. BM Durum Özel Raportörü Mary Lawlor Haziran 2021’de, Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu’nun silahlı örgütlerin lider ve üyelerine ilişkin 7. maddesinin insan hakları savunucularını mahkum etmek ve uzun hapis cezalarına çarptırmak için kullanıldığını söyledi: “Türkiye’de insan hakları avukatları, özellikle insan hakları savunucularını, insan hakları ihlallerinin mağdurlarını, polis şiddeti ve işkence mağdurlarını ve sadece muhalif görüşlerini ifade eden birçok kişiyi temsil eden çalışmaları nedeniyle hedef alınmaktadır. Türkiye, insan hakları savunucularını ve avukatları defalarca özgürlüklerinden mahrum ederek uluslararası insan hakları hukukunun bazı temellerini, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve kendi mesleğini yasal olarak uygulama hakkını ihlal ediyor.” AVRUPA KONSEYİ RAPORU Hükümetin terörist olarak kabul ettiği on binlerce vatandaş, cezai soruşturma ve hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Hükümet 2020 yılında, 2016 darbe girişiminin arkasında oldukları iddiasıyla 597.783 kişi hakkında yasal işlem başlattığını, 282.790 kişiyi gözaltına aldığını ve 94.975 kişiyi tutukladığını duyurdu. Bu arada, hükümetin muhalif olarak algıladığı kişilere yönelik işkence ve taciz Türkiye genelinde cezaevlerinde yaygınlaştı. Avrupa Konseyi, 19 Şubat 2020’de yayınlanan bir bildiride şunları söyledi: “Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, Türk makamlarını yargı bağımsızlığını yeniden sağlamaya ve insan hakları savunucularını, avukatları ve gazetecileri hedef alma ve onları susturma uygulamasını durdurmaya çağırıyor… Türk yargısının, özellikle terörle ilgili davalarda, masumiyet karinesi, suçsuz cezalandırma ve suçların geriye yürümezliği gibi hukukun en temel ilkelerini dahi eşi benzeri görülmemiş düzeyde hiçe saydığı gerçeği bütün çıplaklığıyla ortada.” Erdoğan ayrıca terörle bağlantılı oldukları iddiasıyla veya başka bahanelerle on binlerce kişinin işlerinden atıldığı bir tasfiye başlattı. Türkiye Olağanüstü Hal Tedbirleri İnceleme Komisyonu’nun 2021 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, 2016 yılından bu yana 125.678 kamu görevlisi görevden alındı. Türkiye, 2010’ların çoğu için dünyanın en kötü gazeteci hapseden ülkesiydi. 2016 darbe girişiminin ardından Türkiye’de toplam 204 medya kuruluşu kapatıldı. Kapatma kararı daha sonra 25 tanesinin ruhsatı iptal edildi. Kapatılan 179 medya kuruluşunun arasında 53’ü gazete, 37’si radyo, 34’ü televizyon, 29’u yayınevi, 20’si dergi ve 6’sı haber ajansı bulunuyor. Birçok gazeteci hapisten kaçmak için ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 2021’de belirttiği gibi: “2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye’nin uyguladığı baskı, ülkenin ana akım medyasını etkili bir şekilde ortadan kaldırdı ve birçok gazetecinin mesleği bırakmasına neden oldu. Hükümet, şartlı tahliye edilen daha fazla gazetecinin yargılama veya temyiz sonuçlarını beklemesine izin verdiği için Türkiye’nin hapishaneki gazeteci sayısı da düşüyor.” Erdoğan ise parmaklıklar ardında gazeteci olmadığını iddia ediyor: 2017’de şunları söyledi: “Bize cezaevindeki gazetecilerin listesini vermelerini söyledik. Katillerden çocuk istismarcılarına kadar herkesi kapsıyor. 149 kişilik bir liste geldi. 144’ü terör, 4’ü adi suçlardan cezaevinde. ” MUHALİF HERKES TERÖRİST Görünüşe göre Türk hükümetine göre kendisine muhalif herkes “terörist”. Hükümeti desteklemeyen herkes sözde “hain” veya “terörist” kategorisine konulabilir ve hükümet tarafından cezalandırılabilir. Türkiye’den ayrılmak bile, Erdoğan hükümetinin kendisine düşman olarak gördüğü kişiler için özgürlük veya güvenlik anlamına gelmeyebilir. Freedom House’a göre: “Rejim, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’ya yayılmış en az 31 farklı ev sahibi ülkede algılanan düşmanlarının peşine düştü. Kampanya, hükümetin yaptığı yorumlara yoğun bir şekilde güvenmesiyle de dikkate değer ve istihbarat teşkilatı, hedeflenen devletleri, yasal süreç olmadan veya küçük bir yasallık incir yaprağıyla bireyleri teslim etmeye ikna ediyor. Freedom House, 2014’ten bu yana bu eylemlerin 58’ini belgeledi. Bu aslında kesinlikle eksik bir sayıdır.” KÜRTLERE YÖNELİK ZULÜM VE KATLİAM Türk hükümetinin Kürtlere siyasi veya ulusal haklarını aradıkları için uyguladığı zulüm de var. Türkiye, 2022 itibariyle hâlâ Kürt dilini veya Kürtlerin anadillerinde eğitim görme hakkını resmen tanımayı reddediyor. Özerklik ve kendi kaderini tayin hakkı talep eden Kürtler sistematik olarak baskı altına alınıyor. Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Gatestone ile paylaştığı verilere göre, 2014 yerel seçimlerinin ardından Kürt belediye başkanının görev yaptığı 95 belediyeye hükümet tarafından kayyım atandı, 93 belediye eşbaşkanı ve başkan yardımcısı tutuklandı. 2019 seçimlerinin ardından HDP’li 38 belediye eşbaşkanı tutuklandı ve HDP’li 48 belediyeye kayyım atandı. 2015’ten bu yana HDP’ye yönelik gözaltı sayısı 16 bini aştı. HDP’nin ulaşamadığı tutuklular da dahil olmak üzere toplam tutuklu sayısının 4.000’in üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hapisteki HDP’liler arasında altı milletvekili de var. Ayrıca Kürt yanlısı Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) 23 belediye eşbaşkanı da şu anda hapiste. HDP yanlıları 10 Ekim 2015’te Ankara’da “Emek, Barış ve Demokrasi” mitinginde düzenlenen çifte intihar saldırısı sonucu bir katliamın kurbanı oldu: 103 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Kurbanları anmak isteyen aileler yıllardır polisin saldırılarına, barikatlarına ve gözaltılarına maruz kalıyor. Kürtlere yönelik ölümcül şiddet devam ediyor. Örneğin 17 Haziran 2021’de İzmir’de HDP’li 38 yaşındaki Deniz Poyraz parti binasına giren silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Peki Türk hükümetine göre “İslamofobi” tam olarak nedir? Erdoğan’ın tanımladığı gibi “Müslüman karşıtı nefret” ise, o zaman milyonlarca Müslüman Türk ve Kürt Batı’da olduğundan daha fazla kendi ellerinde acı çekiyor. Müslümanlar, Batı’da Türkiye’dekinden çok daha fazla insan hak ve özgürlüğüne sahiptir. Erdoğan hükümeti, tüm Müslümanlara değil, “dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlara karşı İslamofobi ve ayrımcılık eylemlerine” karşı savaştığını iddia ediyor, ancak yalnızca siyasi görüşleri Türk hükümetininkilerle uyumlu olan Müslümanlara… Düşman veya sadece hükümet karşıtı olarak algılanan Türkiye vatandaşları hedef alınıyor, taciz ediliyor, hapse atılıyor ve hatta öldürülüyor. İşlerinden uzaklaştırılırlarsa, hükümet tarafından kara listeye alınıyorlar, dolayısıyla başka bir iş bulmaları neredeyse imkânsız hale geliyor. Böylece her gün açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakılıyorlar. Hayatları ve geçim kaynakları sistematik olarak yok ediliyor. Müslümanlara bu kadar zalimce ve hukuksuzca davranan bir Batılı ülke var mı? Artı Gerçek