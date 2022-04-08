Lavrov: Ermenistan’a savunma potansiyelini ve sınır korumasını güçlendirme konusunda desteğimizi sürdüreceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede Rusya’nın Ermenistan’ın önemli müttefiki olarak savunma kabiliyetini güçlendirme ve sınırlarını koruma konusunda Ermenistan’a yardım etmeye devam edeceğini belirtti.

Lavrov, Ermeni-Rus diplomatik ilişkilerinin kurulmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesinin tüm hızıyla devam ettiğini, bu toplantının sonraki dönemde işbirliğini görüşmek için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Lavrov “Elbette, Ermeni-Rus ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgileniyoruz. Bu bağların gelişmesi için uzun süre kişisel olarak çalıştınız. Dışişleri bakanlıkları arasında çok zengin bir diyalogumuz var, sistemli bir şekilde yürütülüyor. Bugün iki yıllık bir istişare planına daha imza atacağız.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, koronavirüsle mücadeledeki durumun çözüldüğü ve uzmanların mevcut işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Rus bakan “Bir sonraki önemli olaya, liderlerimizin bir sonraki zirvesine hazırlanıyoruz ve bugün müttefik bağlarımıza yeni bir nitelik kazandıracak ek gündemlerin nasıl sağlanacağını görüşeceğiz. Müttefik konumundan savunma yeteneklerinizi güçlendirme konusunda sınır korumasında size yardımcı olmaya devam edeceğiz. Elbette büyük bir ticaret ortağı ve büyük bir yabancı yatırımcı olarak ticaretimizin istikrarını sağlayacak, yeni üretim tesisleri, istihdam yaratacak yeni projeler aramaya devam edeceğiz. Rusya’nın Ermenistan ekonomisine yaptığı yatırımları önemli ölçüde desteklemeyi amaçlayan bir sonraki teklif paketi hazırlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI