Kaliforniya’da Ermeni ürünleri sergilenecek

2-9 Mayıs 2020 tarihlerinde Kaliforniya’da Ermenistan’ın Los Angeles Başkonsolosluğu’nun himayesinde, ‘Uluslararası İş İlişkileri Destek Konseyi’, ‘Ermeni-Amerikan İş Geliştirme Konseyi’ ve ‘Kuzey Amerika’daki Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Batı Diyakosluğu’, ‘Amerika-Ermenistan İş Köprüsü” projesini gerçekleştirecek.

Ermenistan’ın Los Angeles Başkonsolosluğu’nun bildirdiğine göre proje çerçevesinde sergi ve fuar düzenlenecek.

Sergi, Ermeni üreticilere ve hizmet şirketlerine ürünlerini ya da hizmetlerini büyük Amerikan pazarında sunma fırsatı tanıyacak.

Sergide hem Ermeni toplumu hem de büyük Amerikan zincir mağazalarının temsilcileri olan Amerikalı tedarikçiler yer alacak.

Ermenistan Kamu Radyosu