Ermenistan’da nüfus sayımı düzenlenecek

Ermenistan Hükümeti, 7 Nisan’daki oturumunda, Resmi İstatistik Yasası’nın gerekliliklerine uygun olarak bir nüfus sayımı hazırlama ve yürütme, ayrıca nüfus sayımı kurallarına uygun olarak belirlenen zaman zarfında istatistiksel verileri toplama ve özetleme kararını kabul etti.

Sonuç olarak, ülkede yasalara uygun olarak, uluslararası talimatlarıla belirlenen prosedürlere uygun olarak sıradaki nüfus sayımı yapılacaktır. Genel olarak nüfus sayımları 10 yılda bir gerçekleştiriliyor.

2020 yılında yapılması öngörülen nüfus sayımı Covid-19 koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan dolayı ertelenmişti ve 2020 yılında yapılması gereken nüfus sayımı 2022 yılında gerçekleştirilecektir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/08/Ermenistan-nüfus-sayımı/228732