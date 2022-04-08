Brüksel’de Aliyev-Paşinyan toplantısı

Michel, liderlerin muhtemel bir barış antlaşması hazırlamak için somut bir süreç başlatma ve ortak çalışma grubu kurma üzerinde anlaştıklarını belirtti. Görüşmeyi “harika ve çok verimli” olarak niteleyen Michel, iki ülke arasında sınır hattının belirlenmesi amacıyla nisan ayı sonuna kadar Ortak Sınır Komisyonu kurulması konusunda anlaşma sağlandığını vurguladı. Michel, görüşmede, verilen taahhütlerin uygulanmasına ilişkin ilerlemenin gözden geçirildiğini, son zamanlarda bildirilen gerginliklerin tartışıldığını ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada da, iki liderin gerçekleştirdiği görüşmenin bölgede, gelecekteki barış ve istikrar için önemli adım olduğu kaydedildi.

Aliyev, Erdoğan’ı bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Erdoğan’ı telefonla arayarak, Brüksel’deki Azerbaycan, Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıda görüşülen hususları ve varılan mutabakat hakkında bilgi verdi. İki liderin, Azerbaycan’ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdiği belirtildi.

Milliyet Gazetesi