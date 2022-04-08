Brüksel’de Aliyev-Paşinyan toplantısı

|
***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
|Bu çerçevede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, önceki akşam Belçika’nın başkenti Brüksel’de üçlü toplantı yaptı.
Michel, liderlerin muhtemel bir barış antlaşması hazırlamak için somut bir süreç başlatma ve ortak çalışma grubu kurma üzerinde anlaştıklarını belirtti. Görüşmeyi “harika ve çok verimli” olarak niteleyen Michel, iki ülke arasında sınır hattının belirlenmesi amacıyla nisan ayı sonuna kadar Ortak Sınır Komisyonu kurulması konusunda anlaşma sağlandığını vurguladı. Michel, görüşmede, verilen taahhütlerin uygulanmasına ilişkin ilerlemenin gözden geçirildiğini, son zamanlarda bildirilen gerginliklerin tartışıldığını ifade etti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada da, iki liderin gerçekleştirdiği görüşmenin bölgede, gelecekteki barış ve istikrar için önemli adım olduğu kaydedildi.
Aliyev, Erdoğan’ı bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Erdoğan’ı telefonla arayarak, Brüksel’deki Azerbaycan, Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıda görüşülen hususları ve varılan mutabakat hakkında bilgi verdi. İki liderin, Azerbaycan’ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdiği belirtildi.
Yorumlar kapatıldı.