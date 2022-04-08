44 günlük Karabağ savaşından sonra 208 kişi kayıp

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in görüşmesinde, kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılmasında işbirliği yapma olasılığı ele alındı.

Paşinyan “Ele alınan önemli konularından biri insani konulardı. Avrupa Konseyi Başkanı, tüm tutsakların serbest bırakılması gereğini vurguladı ve kayıp kişilerin akıbetini bulmak için işbirliği yapma olasılığını ele alındı.” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, iki Artsakh savaşından sonra Ermeni tarafından toplam 985 kişinin kayıp olduğunu, onlardan 208’inin son 44 günlük savaşında, 777 kişinin de birinci Artsakh savaşında kayıp olduğunu hatırlatarak onların akıbetini öğrenmek için çabala sarfetmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Ermenistan Başbakanı Azerbaycan’ın, 9 Kasım 2020 üçlü bildirgesine rağmen, esirleri henüz tam olarak iade etmediğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu