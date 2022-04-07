Yazar Mıgırdiç Margosyan son yolculuğuna uğurlandı

Margosyan, Kumkapı Patrikhane Kilisesindeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verilecek.

Fotoğraf: Fatih Polat/Evrensel

Geçen cumartesi günü hayatını kaybeden Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan için bugün Kumkapı Patrikhane Kilisesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından Margosyan, Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verilecek.

Değerli büyüğümüz Baron Mıgırdiç Margosyan’ı ebediyete uğurluyoruz… 😥🙏 pic.twitter.com/3SN0N29wRp — Surp Haç Tıbrevank (@Tibrevank) April 7, 2022

Evrensel’de yer alan habere göre kilisedeki törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Züleyha Gülüm, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, yazar Şehymus Diken, Oral Çalışlar ve çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Aynı zaman Evrensel gazetesinde de yazılar kaleme alan Margosyan, karaciğerle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Maltepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak bilinen Margosyan Aras Yayıncılık’ın yöneticilerinden de biriydi. Margosyan, Evrensel, Agos, Marmara ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde yazdı.

Büyüğümüz, canımız Mıgırdiç Margosyan’ı, çok sevdiği kelimeyle “öte dünya”ya, gözlerimizde yaşlar, yüreğimizde onu tanımış olmanın tesellisiyle uğurluyoruz. pic.twitter.com/Oy75k6enzm — Aras Yayıncılık (@arasyayincilik) April 7, 2022

Mıgırdiç Margosyan hakkında

23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’da, Han­çe­pek Ma­hal­le­si’nde (Gâ­vur Ma­hal­le­si) doğ­du. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nü bi­tir­di.

1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar’daki Surp Haç Tıb­re­vank Er­me­ni Li­se­si’nde mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psi­ko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı. Da­ha son­ra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ti­ca­re­te atıl­dı. Ede­bi çalışma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­dü.

Mar­ma­ra ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan Er­me­ni­ce öy­kü­le­ri­nin bir bö­lü­mü Mer Ayt Goğ­me­rı [Bi­zim Ora­lar] adıy­la ki­tap ha­li­ne geti­ril­di (1984) ve bu ki­ta­bıy­la 1988’de, Er­me­ni­ce ya­zan ya­zar­la­ra ve­ri­len Eliz Ka­vuk­çu­yan Ede­bi­yat Ödü­lü’nü (Pa­ris-Fran­sa) al­dı.

Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâ­vur Ma­hal­le­si (1992), Söy­le Mar­gos Ne­re­li­sen? (1995) ve Bi­le­ti­miz İs­tan­bul’a Ke­sil­di (1998) ad­lı Türk­çe ki­tap­la­rı­nı, 1999’da ikin­ci Erme­ni­ce ki­ta­bı Dik­ri­si Ape­ren [Dic­le Kı­yı­la­rın­dan] iz­le­di.

Gâ­vur Ma­hal­lesi Aves­ta Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan Li Ba Me, Li Wan De­ran [Bi­zim O Yö­re­ler] adıy­la Kürt­çe ola­rak ya­yım­lan­dı (1999).

Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Diyarbakır’da kitaplaştırıldı.

1996-1999 arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zur­na 2009’da, yine Evrensel yazılarından derlenen Çen­gel­li­iğ­ne (ilk basımı 1999, Belge) ve Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kür­dan 2010’da kitaplaştırıldı.

Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı. (AÖ)

bianet