Yazar Mıgırdiç Margosyan son yolculuğuna uğurlandı

Margosyan, Kumkapı Patrikhane Kilisesindeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verilecek.
Fotoğraf: Fatih Polat/Evrensel
Geçen cumartesi günü hayatını kaybeden Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan için bugün Kumkapı Patrikhane Kilisesinde tören düzenlendi.
Törenin ardından Margosyan, Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verilecek.
Değerli büyüğümüz Baron Mıgırdiç Margosyan’ı ebediyete uğurluyoruz… 😥🙏 pic.twitter.com/3SN0N29wRp
— Surp Haç Tıbrevank (@Tibrevank) April 7, 2022
Evrensel’de yer alan habere göre kilisedeki törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Züleyha Gülüm, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, yazar Şehymus Diken, Oral Çalışlar ve çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.
Aynı zaman Evrensel gazetesinde de yazılar kaleme alan Margosyan, karaciğerle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Maltepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak bilinen Margosyan Aras Yayıncılık’ın yöneticilerinden de biriydi. Margosyan, Evrensel, Agos, Marmara ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde yazdı.
Büyüğümüz, canımız Mıgırdiç Margosyan’ı, çok sevdiği kelimeyle “öte dünya”ya, gözlerimizde yaşlar, yüreğimizde onu tanımış olmanın tesellisiyle uğurluyoruz. pic.twitter.com/Oy75k6enzm
— Aras Yayıncılık (@arasyayincilik) April 7, 2022
Mıgırdiç Margosyan hakkında
23 Aralık 1938’de Diyarbakır’da, Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
1966-1972 yılları arasında Üsküdar’daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. Daha sonra öğretmenliği bırakarak ticarete atıldı. Edebi çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Marmara gazetesinde yayımlanan Ermenice öykülerinin bir bölümü Mer Ayt Goğmerı [Bizim Oralar] adıyla kitap haline getirildi (1984) ve bu kitabıyla 1988’de, Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Edebiyat Ödülü’nü (Paris-Fransa) aldı.
Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâvur Mahallesi (1992), Söyle Margos Nerelisen? (1995) ve Biletimiz İstanbul’a Kesildi (1998) adlı Türkçe kitaplarını, 1999’da ikinci Ermenice kitabı Dikrisi Aperen [Dicle Kıyılarından] izledi.
Gâvur Mahallesi Avesta Yayınları tarafından Li Ba Me, Li Wan Deran [Bizim O Yöreler] adıyla Kürtçe olarak yayımlandı (1999).
Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Diyarbakır’da kitaplaştırıldı.
1996-1999 arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zurna 2009’da, yine Evrensel yazılarından derlenen Çengelliiğne (ilk basımı 1999, Belge) ve Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kürdan 2010’da kitaplaştırıldı.
Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı. (AÖ)
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