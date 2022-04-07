Serj Sarkisyan, beyan edilen ilkelerden sapma durumunda, bu hükümeti herhangi bir şekilde değiştireceklerini ifade etti

5 Nisan tarihinde Ermenistan’da muhalefetinin Özgürlük Meydanı’nda düzenlediği mitinginin ardından, Ermenistan’ın 3. Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, gazetecilerin sorularına yanıt vererek binlerce göstericilerin yanında ilkelerini açıkladıklarını, bu ilkelerden sapma olması durumunda herhangi bir yoluyla bu hükümeti değitireceklerini ifade etti.

Mitinge katılanlar Fransa Meydanı’na yürüyüp merkezde Artsakh bayrağını yükselttiler.

Serj Sarkisyan, ayrıca Brüksel’de hiç bir belge imzalanmayacağından emin olduğunu dile getirerek aksi halde bu hükümeti herhangi bir yoluyla değiştireceğini kendilerini hak tanıyacaklarını belirtti.

Hatıralanacağı üzere 5 Nisan tarihinde “Azatutyun” (Özgürlük) meydanında muhalefet 8 maddeden oluşan bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu maddeler yer aldı:

1. Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh (Karabağ) halkının güvenlik ve kendi kaderini tayin etme hakkının tüm unsurlarıyla hayata geçirilme sürecinin garantörü olduğunu yeniden teyit etmeli.

2. Azerbaycan sınırları içinde Artsakh’ın herhangi bir statüsü kabul edilemez.

3. Ermenistan ile güvenilir karayolu bağlantısı olmaksızın Artsakh’ın bir anklav olması kabul edilemez.

4. 1994 yılında AGİT zirvesi kararıyla belirlenmiş format ve hedefler doğrultusunda müzakere sürecinin yeniden başlamasına yönelik adımlar atılmalı.

5. Ermenistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesiyle ulaşım bağlantılarının açılması adı altında koridorların sağlanması kabul edilemez.

6. Azerbaycan tarafından şiddet uygulaması yada şiddet uygulama tehdidi koşullarında herhangi bir devletlerarası anlaşmanın imzalanması, sınır belirleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi kabul edilemez.

7. Azerbaycan ile, Artsakh’ın kendi kaderini tayin etme hakkının sınırlama olmadan hayata geçirilmesini engelleyen herhangi bir anlaşma kabul edilemez.

8. Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde Ermeni halkının vatanından mahrum bırakılmasına yol açan Ermeni Soykırımı gerçeğini ve Ermeni dini, kültürel mirasına sahip olma hakkını sorgulayan herhangi bir anlaşma kabul edilemez.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/07/Serj-Sarkisyan-Ermenistan/228669