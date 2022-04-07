Müslüman olmak için Ayasofya Camii’ne geliyorlar

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Ben Ayasofya’da Kelime-i Şehadet getirmeliyim. Ayasofya da bir zamanlar Hristiyan’dı, Müslüman oldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Ferruh Muştuer, her gün 2-3 kişinin Ayasofya’da şehadet getirip Müslüman olduğunu söyledi.

Ayasofya da bir zamanlar Hristiyan’dı, Müslüman oldu

Muştuer, şunları anlattı:

“Amerikalı kadın bir siyahi kardeşimiz geldi, 17-18 yaşlarında. Tabi sorduk ‘sizi İslamiyet’e bağlayan, Müslüman olmanıza sebep olan şey nedir’ diye. Katolik bir anne babanın çocuğu olan bu kardeşimiz İslamiyet’i araştırmış, Müslüman olmaya karar vermiş. Ama demiş ki “Ben Ayasofya’da Kelime-i Şehadet getirmeliyim. Ayasofya da bir zamanlar Hristiyan’dı, Müslüman oldu. Ben de şu yaşıma kadar Hristiyan’dım bu andan itibaren Müslümanım o yüzden Ayasofya’ya geldim.” İşte buna benzer hikayelerin buluştuğu yerdir Ayasofya.”

Yeni Şafak

Kaynak: Müslüman olmak için Ayasofya Camii’ne geliyorlar