Mıgırdiç Margosyan’ı uğurladık

İşhan Erdinç
2 Nisan Cumartesi günü hayatını kaybeden yazar ve eğitimci Mıgırdiç Margosyan bugün Kumkapı Patriklik Kilisesi’nde yapılan törenin ardından toprağa verildi.
83 yaşında hayatını kaybeden Margosyan için Kumkapı Patriklik Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene geniş bir kalabalık katıldı. Margosyan’ın dostları ve sevenleri kiliseyi doldururken edebiyat ve basın dünyasından da çok sayıda isim törene katıldı. Diyarbakır Ermeni toplumundan da pek çok katılımcı vardı.
Törene Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti. Tören sırasında vaazı da Patrik Maşalyan verdi ve Margosyan’ın yaşamından, çalışmalarından övgüyle bahsetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderenler arasındaydı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı , CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Züleyha Gülüm törende hazır bulundu.
Margosyan’ın naaşının yanında saygı nöbeti tutanlar arasında bir dönem öğretmenlik yaptığı Surp Haç Tıbrevank Lisesi’nin vakıf başkanı Prof. Dr. Toros Alcan, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Manuk Manukyan, Tıbrevank Lisesi Müdürü Armen Saruhanyan, Tıbrevank Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Nubar Dinçöz ve Tıbrevank mezunlarından Arsen Arşık vardı. Törende Aras Yayıncılık Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, Evrensel Gazetesi Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan’ın yanısıra yayınevi ve gazetelerin çalışanları da yer aldı. Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tovmasyan, Payline Tovmasyan da törende hazır bulundu. Diyarbakır Surp Giragos Killisesi Vakfı Başkanı Ergun Ayık ve yöneticisi Gaffur Türkay da törene katıldı.
Margosyan cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Margosyan’ın mezarına oğlu Şant Margosyan ve yazar Şehmus Diken tarafından köyü Heredan’dan getirilen toprak döküldü.
Mezarlıkta Masis Kürkçügil bir konuşma yaparken, Margosyan’ın kardeşi Ardaşes Margosyan da Suren Tanielyan’ın yazdığı metni okudu.
Aras Yayıncılık’ın kurucuları arasında olan Mıgırdiç Margosyan Agos’ta da kuruluş döneminde yazarlık yapmıştı. Margosyan son olarak Evrensel gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.
Margosyan özellikle Diyarbakır Ermenilerinin hayatını ve tarihini anlattığı hikaye ve romanlarıyla geniş bir kesim tarafından sevildi.
Mıgırdiç Margosyan 23 Aralık 1938’de Diyarbakır’da, Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) doğdu. Eğitimini Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra İstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesi’nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
1966-1972 yılları arasında Üsküdar’daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. Daha sonra öğretmenliği bırakarak ticarete atıldı. Edebi çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Marmara gazetesinde yayımlanan Ermenice öykülerinin bir bölümü Mer Ayt Goğmerı [Bizim Oralar] adıyla kitap haline getirildi (1984) ve bu kitabıyla 1988’de, Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Edebiyat Ödülü’nü (Paris-Fransa) aldı. Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâvur Mahallesi (1992), Söyle Margos Nerelisen? (1995) ve Biletimiz İstanbul’a Kesildi (1998) adlı Türkçe kitaplarını, 1999’da ikinci Ermenice kitabı Dikrisi Aperen [Dicle Kıyılarından] izledi. Gâvur Mahallesi Avesta Yayınları tarafından Li Ba Me, Li Wan Deran [Bizim O Yöreler] adıyla Kürtçe olarak yayımlandı (1999).
Türkçe kaleme aldığı Tespih Taneleri (2006) adlı anı-romanı büyük ilgiyle karşılandı. Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Diyarbakır’da kitaplaştırıldı. 1996-1999 arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zurna 2009’da, yine Evrensel yazılarından derlenen Çengelliiğne (ilk basımı 1999, Belge) ve Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kürdan 2010’da kitaplaştırıldı. Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı.
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