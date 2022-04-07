Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı

Medeniyetler Korosu, 15 yılda yurt içi ve yurt dışında verdiği 1000’den fazla konserle yaklaşık 2 milyon dinleyiciye “birlik ve beraberlik” mesajını ulaştırdı.

İmamdan papaza, manifaturacıdan ev kadınına kadar farklı meslek, mezhep ve dinlere mensup 200 kişiden oluşan koro, kurulduğu 2007’den bu yana geçen 15 yılda 1000’den fazla konser verdi.

Seslendirdiği Türkçe, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Zazaca, Romanca, Azerice, Ermenice, Çerkezce ilahi ve türkülerle birlikte yaşama kültürünü anlatan koro, yurt içinin yanı sıra ABD, İspanya, Almanya, İsrail, Fransa, Belçika, İsveç, İsviçre, Polonya ve Yunanistan başta olmak üzere 30’u aşkın ülkede yaklaşık 2 milyon müzikseverle buluştu.

Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, muhabirine, Türkiye’nin bir yansıması olan koronun Hatay’da birlikte yaşama kültürünü dünyaya gösterip kardeşlik mesajı vermeye çalıştığını anlattı.

Farklı noktalarda konserler

Özfırat, koroda farklı din, mezhep ve mesleklerden 200 kişinin görev aldığını anımsatarak, şöyle devam etti: “Koromuz imamlar, papazlar, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, manifaturacılar ve farklı mesleklere mensup kişilerden oluşuyor. Koronun tek bir felsefesi var; ‘Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü.’ Bu anlayışı tüm dünyaya göstermek istemekteyiz. Biz de koromuzla bir arada yaşama kültürünü herkese göstermek istiyoruz. İster Hristiyan ister Yahudi ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah’ın kuluyuz. Biz bugüne kadar dünyanın çok farklı noktalarında konserler gerçekleştirdik.”

https://www.ensonhaber.com/kultur-sanat/medeniyetler-korosu-15-yilda-yaklasik-2-milyon-dinleyiciye-ulasti