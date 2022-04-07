Hakikat anlatıcısı Mıgırdiç Margosyan’a veda: Hoşçakal kirvem￼

Yazar Mıgırdiç Margosyan için Kumkapı Patrikhane Kilisesinde tören düzenlendi. Sevenleri ve sevdiklerinin katıldığı törende verilen fotoğraf barış içinde yaşanacak bir Türkiye fotoğrafıydı.

GÜNCELLENDİ

Meltem AKYOL

İstanbul

Gazetemiz yazarı, Türkiye topraklarındaki Ermeni edebiyatının en önemli isimlerinden Mıgırdiç Margosyan Kumkapı Meryem Ana Kilisesinde yapılan törenle uğurlandı.

Sevenleriyle sevdikleriyle dolan Kilisenin bahçesinde gözlerde hüzün vardı, bu kez mektuplar onaydı. Meryem Ana Kilisesinin bahçesinden verilen fotoğraf barış içerisinde yaşanacak bir Türkiye fotoğrafıydı.



Fotoğraf: Meltem Akyol / Evrensel

KİLİSENİN BAHÇESİ DOLDU TAŞTI

Onu uğurlamaya gelenler arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Züleyha Gülüm, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, Yazar Şehymus Diken, Oral Çalışlar ve çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcileri vardı.

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Evrensel yazarları Nuray Sancar, Ayşen Şahin, Ender İmrek de törendeydi.

Fotoğraf: Meltem Akyol / Evrensel

“TÜRKİYE BİR HAKİKAT ANLATICISINI KAYBETTİ”

HDP Milletvekili Garo Paylan, Mıgırdiç Margosyan için “Türkiye bir hakikat atlatıcısını kaybetti” dedi.

Kilisenin bahçesindeki kalabalığı göstererek, “Şu anda Diyarbakırlı ve Anadolu’nun her yerinden, onun hikayesini seven, onun anlatmaya çalıştığı hikayelere dokunan insanlar bu kilisenin bahçesini doldurdular. Aslında bir Türkiye fotoğrafı bu bahçe” dedi.

Fotoğraf: Meltem Akyol / Evrensel

Paylan devamında şunları söyledi:

“Türkiye’de yüzyıl önceye kadar pek çok halk bir arada yaşıyordu, barış içerisinde. Daha sonra bu halklar yok edildi; Ermeniler, Süryaniler, Rumlar bu topraklardan sürüldüler… Geride kalanlar yaşadıkları adaletsizlikleri anlatmaya başladılar. Mıgırdiç Margosyan bu adaletsizliğin anlatıcılarından birisiydi. Ama o yalnızca bu adaletsizliği anlatmıyordu, yeniden hayal kurabilmeyi hepimize anlatmaya çalışıyordu. ‘Gelin her beraber yeniden Diyarbakır’ın hikayesini canlandıralım’ diyordu. Bu çabayla bu mücadeleyi verdi. Kendisi de Diyarbakır kilisesinin yenilenme sürecinde hep birlikte mücadele verdik. Çok büyük bir heyecan yaşıyordu, Kiliseyi açtık sokaklarının yenilenmesini beklerken maalesef yeni bir yıkımla daha karşılaştık 2015 yılında. Bu konuda da kendisi çok büyük bir üzüntü ile yaşıyordu belki de bu üzüntü kendisini biraz daha erken kaybetmemize yol açtı. Diyarbakır önemli bir değerini, Türkiye önemli bir değerini kaybetti. Ama biz o mücadeleyi, onun hayallerini devam ettirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Keşke buradaki fotoğrafı bütün Türkiye’ye yayabilsek.”

CHP Milletvekili Turan Aydoğan, “Yeri doldurulamaz, taşra edebiyatının önemli bir temsilcisiydi” dedi Margosyan’ın ardından.

“KALEMİYLE BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞANACAK BİR ÜLKENİN RESMİNİ ÇİZDİ”

Kilise bahçesinde birbiriyle konuşan hemen herkesin dilinde aynı sözcükler vardı, “Bir kişi daha eksildik, yeri doldurulamaz.”Ermeni Patriği kürsüden “Bugün bu kiliseden, bu büyük kalabalıkla uğurluyoruz onu. Kalemiyle barış içerisinde yaşanacak bir ülkenin resmini çizdi. O başardı, onunla insan olduk, güzelleştik, güçlendik” ifadelerini kullandı Margosyan için.

Fotoğraf: Evrensel

Kilisedeki tören sonrasında Margosyan Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verildi. Margosyan’ın mezarına oğlu Şant Margosyan ve yazar Şehmus Diken tarafından köyü Heredan’dan getirilen toprak döküldü.

Fotoğraf: Nazife Yaşar/Evrensel

MIGIRDİÇ MARGOSYAN KİMDİR?

Margosyan 23 Aralık 1938’de Diyarbakır’da, Hançepek Mahallesi’nde (Gavur Mahallesi) doğdu. Eğitimini Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra İstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesinde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi.1966-1972 yılları arasında Üsküdar Selamsız’daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesinde müdürlüğün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. Daha sonra öğretmenliği bırakarak ticarete atıldı. Edebi çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Marmara gazetesinde yayımlanan Ermenice öykülerinin bir bölümü Mer Ayt Goğmerı (Bizim Oralar) adıyla kitap haline getirildi (1984) ve bu kitabıyla 1988’de, Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Edebiyat Ödülü’nü aldı. Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâvur Mahallesi (1992), Söyle Margos Nerelisen? (1995) ve Biletimiz İstanbul’a Kesildi (1998) adlı Türkçe kitaplarını, 1999’da ikinci Ermenice kitabı Dikrisi Aperen izledi. Türkçe kaleme aldığı Tespih Taneleri (2006) adlı anı-romanı büyük ilgiyle karşılandı. Evrensel, Agos ve Yeni Yaşam gazetelerinde yazdığı yazılar, Kirveme Mektuplar, Çengelliiğne, Zurna ve Kürdan isimleriyle kitaplaştırıldı. Yazarın, dünyanın yaratılış hikayesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı.

https://www.evrensel.net/haber/458849/hakikat-anlaticisi-migirdic-margosyana-veda-hoscakal-kirvem