Ayasofya’da ‘maksure’ler canlanıyor

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Ayasofya’da, halkın dinî ve ilmî konularda bilgilendirildiği ‘maksure’ denilen özel bölümler yeniden faal hale getiriliyor. Başimam Ferruh Muştuer, “Eskiden değişik dallarda ders halkaları oluyordu. Şimdi de hadis, fıkıh, tefsir hocalarımız ders veriyor” dedi. Ayasofya’da toplam 11 maksure bulunuyor.

88 yıl sonra büyük bir coşkuyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde eski gelenekler günümüzde de sürdürülüyor. ‘Maksure’ adı verilen ilim dersleri, günde 4 kere okunan mukabele, Enderun usulü teravih namazı ve özel mahyalar Ramazan ayında Ayasofya’da yer alıyor. Ayasofya’daki hazırlıkları anlatan Baş İmam Ferruh Muştuer, “Ramazan Kur’an-ı Kerim ayı iki yıldır bizim Ramazana, teravihe, oruca, cemaate özlemimiz vardı bu nedenle Ayasofya’da Ramazanı coşkuyla karşıladık” dedi.

88 YIL SONRA İLKLERİ YAŞIYOR

Ramazanın Ayasofya’da büyük bir coşkuyla geçtiğini söyleyen Muştuer, şöyle devam etti: “Eski Ayasofya geleneklerinden olan ‘11 maksure’ yeniden başlatıldı. Nedir 11 Maksure, o dönemde 11 kürsü şeyhi değişik ilim dallarında Ayasofya’da ders halkaları veriyordu. Şu anda da hadis, fıkıh, tefsir alanlarında profesör hocalarımız Ramazanda başlayıp devam ettirilecek haftanın belirli günlerinde ilim dersleri veriyor. Müezzinlerin ilahilerle imamlara makam verdiği Enderun usulü teravih namazları kılınıyor. Bunların haricinde günde 4 kez mukabele okunuyor. İlki sabah 5 hafızımızın okuduğu mukabele. Öğle namazından önce bütün çevre cami imamlarının okuduğu öğle namazı mukabelesi, yine ikindi namazından önce iki tane dünya birincisi hafızımızın okuduğu mukabele var. Ayrıca ikindi namazından sonra, Osmanlı geleneği olan mahfil altı aşr-ı şerif mukabelesinin okunduğu mukabelemiz var. Ramazanı Ramazan yapan Kur’an’ın onda indirilmiş olmasıdır. Bu sebeple camilerde ve Ayasofya’da Kur’an’la buluşuyoruz.”

Ferruh Muştuer

Her gün 2-3 kişi Müslüman oluyor

Her gün 2-3 kişinin Ayasofya’da şehadet getirip Müslüman olduğunu anlatan Ferruh Muştuer, şunları anlattı: “Amerikalı kadın bir siyahi kardeşimiz geldi, 17-18 yaşlarında. Tabi sorduk ‘sizi İslamiyet’e bağlayan, Müslüman olmanıza sebep olan şey nedir’ diye. Katolik bir anne babanın çocuğu olan bu kardeşimiz İslamiyet’i araştırmış, Müslüman olmaya karar vermiş. Ama demiş ki “Ben Ayasofya’da Kelime-i Şehadet getirmeliyim. Ayasofya da bir zamanlar Hristiyan’dı, Müslüman oldu. Ben de şu yaşıma kadar Hristiyan’dım bu andan itibaren Müslümanım o yüzden Ayasofya’ya geldim.” İşte buna benzer hikayelerin buluştuğu yerdir Ayasofya.”

https://www.yenisafak.com/ramazan/ayasofyada-maksureler-canlaniyor-3773676