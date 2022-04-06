Paşinyan-Aliyev görüşmesi siyasi yoksa insani ikinci turdur?

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan’da Brüksel’de Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini kabul edecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev en son yaklaşık bir ay önce, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın girişimiyle ve katılımıyla bir araya gelmişti.

Toplantı video konferans yolu ile yapıldı. Resmi yazılı açıklamalara göre, taraflar Aralık ayında Brüksel’de başlayan insani işbirliği ve ulaşım bağlantılarına ilişkin diyaloğu sürdürmüştüler.

Bu görüşmelerin ardından Azerbaycan tarafı 8 Ermeni esiri iade etmişti. Yeraskh-Julfa-Meghri-Horadiz demiryolunun restorasyonu konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

Ermeni muhalefeti toplantıdan önce masaya Ermeni lerin yararına olmayacak başka bir belgenin gelebileceğini iddia ediyor, siyaset bilimi çevrelerinin başka beklentileri var.

Brüksel’deki Paşinyan-Aliyev görüşmesi Ermeni muhalefetini harekete geçirdi. Ermenistan’ın Brüksel’de yeni bir taviz teklifi veya belgesi vermek zorunda kalacağı endişesi ile bir miting düzenliyorlar. Siyasi yorumcu Hakob Badalyan’a göre ihtimal yüksek değil.

Badalyan “Belki bir öneri, bir çalışma gündemi olacak, tartışmalara veya ilerlemenin belirli ilkelerine atıfta bulunacak.

Bunu dışlamıyorum, ancak herhangi bir anlaşma mantığıyla mı yoksa bir ara nihai belgeyle mi, pratikte bunun olası olduğunu düşünmüyorum.” dile getirdi.

“Yeni gerçeklere karşı dürüst olmalıyız. Belçika’nın eski Başbakanı olan AB Başkanı, bu sürece gerçekten siyasi sermaye yatırmak istiyor gibi görünüyor. AB çevreleri, Azerbaycan’ın bizimle konuşması için yeni bir “rahatlık bölgesi” haline gelirse, AB’nin Karabağ’daki izleme misyonunu görmeye karşı olmamalı.”

AB’nin motivasyonu elbette oyuncu olmaktır, çünkü Kafkaslar doğrudan Avrupa değil, Avrupa güvenlik sisteminin en hassas noktalarından biridir. Tabii ki, gördüğümüz gibi, bugün sıcak gelişmelerin yaşandığı Ukrayna’nın önemi ile kesinlikle kıyaslanamaz. Bununla birlikte, AB için hassas bir nokta, և burada, elbette Brüksel ve Avrupa’nın kilit oyuncuları, Paris ve Berlin, durumun yönetimine mümkün olduğunca katılarak bazı siyasi faaliyetler göstermeye çalışıyorlar. Ne olacak, bu artık başka bir konu.”

Savaştan sonra Brüksel’in himayesinde beklenen görüşme Paşinyan ve Aliyev için artık ikincidir. Siyaset bilimci Tigran Grigoryan’a göre, bu sefer vurgu, ulaşım bağlantılarının açılması süreci üzerinde olacak.

Yazdan bu yana geçen 6 ay boyunca AB’nin siyasi olmayan meselelerle ilgilenen Ermenistan-Azerbaycan bağlamında aktif olarak yer aldığını biliyoruz. Aralık 2021’de Brüksel’de Charles Michel’in arabuluculuğunda bir önceki toplantıda, demiryolunun yeniden açılması konularında bir anlaşmaya varıldığını da biliyoruz. En azından Charles Michel’in açıklamasında böyle vurgular vardı. Son dönemde sınırda yaşanan gerginliğin ve “barış anlaşması” konusunun “tarafların dikkatinden kaçamayacağı” aşikar.

Brüksel’deki Paşinyan-Aliyev görüşmesinin resmi olarak onaylanmasından iki hafta önce, muhalefet tarafından toplantıda Ermeniler için olumsuz gelişmeler olabileceğine dair endişeler dile getirildi. Sözde yeni belgeden ilk defa “Ermenistan” ittifakının milletvekili Anna Grigoryan konuştu.

Siyaset bilimci Tigran Grigoryan’a göre Ermenistan’ın tutumu, hükümet oturumunda Başbakan Nikol Paşinyan tarafından netleştirildi.

Tigran Grigoryan, ‘’Ermeni makamlarının son açıklamalarının güvenlik konularına vurgu yaptığını görüyoruz. Etnik temizlik konusu “kırmızı iplik”ten geçiyor. Ve bu durumda, bu süreçte ilerleme kaydedebilmek için taraflardan birinin konumundan geri adım atması gerekiyor.” dedi.

Siyaset bilimciye göre asıl tehlike buradadır. Tarafların sinyalleri doğru algılaması gerekiyor, aksi takdirde yeni bir tırmanış tehlikesi var.

Ermenistan Kamu Radyosu