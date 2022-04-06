Mariupol’da 3 kayıp Ermeni bulundu

Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Ermeni toplumunda, Mariupol’dan insani koridorlar aracılığıyla Rusya’nın Novoazovsk kentine göç eden Ermenileri memnuniyetle karşılıyor.

Donetsk-Lugansk bölgesinin ruhani önderi Peder Narek Amiryan, Mariupol’da yaşayan ve akrabalarıyla savaşın başından beri temaslarını kaybettiği birkaç Ermeni bulmayı başardığını açıkladı. Bölgenin ruhani lideri yerel Ermeni toplumu ile birlikte insani yardım topladıklarını ve mülteci ailelere verdiklerini de ifade etti.

Peder Narek Amiryan konuyla ilgili yaptığı açıklamada yakınları tarafından aranan yaklaşık 100 Ermeninin kayıplar listesinde yer aldığını ve devam eden çalışmalar sonucunda birkaç gün önce 3 Ermeni bulmayı başardıklarını ifade etti. 3 kişiden birinde hafif yanıklar var, diğerinde ciddi yaralar var, birkaç gün tedavi edilecek ve daha sonra Rostov-on-Don’a gönderilecekler. Ermeni papaz “Elbette Ermenileri sağ salim bulabilmemiz çok sevindirici, ancak ne yazık ki henüz pek çoğunu bulamadık” sözlerine de yer verdi.

Tahliye edilenler Donetsk’te uzun süre kalmıyor․ Gerekli ilk yardımı aldıktan sonra Rusya’ya yolculuklarına devam ediyorlar. Peder Narek Amiryan, Donetsk bölgesinde silah seslerinin devam ettiğini, durumun değişmediğini söyledi. İnsanların huzursuz olduğunu, korku ortamında yaşadıklarını da dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu