Keldani ve Süryaniler Akitu Bayramı’nı kutladı

Keldani ve Süryani halkları, dünyanın en eski bayramlarından Akitu için 2 yıllık pandemi arasından sonra tekrar Erbil’in Ainkawa kasabasında buluştu.

DUVAR- Dünyanın en eski bayramlarından Akitu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de kutlandı.

Keldani ve Süryani/Asuri Hristiyanlar, baharın gelişi, bereketi ve dirilişi sembolize eden Akitu Bayramı için Erbil’e bağlı Ainkawa kasabasında bir araya geldi.

Asur ve Babiller’den bu yana Süryani/Asuri, Keldani halkı tarafından her nisan ayında yapılan kutlama etkinliklerine pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilmişti.

Festivale dönüşen kutlamalarda bölgedeki Hristiyanların kültürüne özgü çeşitli gösteriler sunuldu.

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