Kahve Dünyası’ndan Ramazan, Pesah ve Paskalya Kutlaması 

Türkiye’nin ünlü zincir markalarından Kahve Dünyası twitter hesabından yayımladığı mesajla Ramazan, Pesah ve Paskalya kutlaması yaptı. Yıllar sonra özel günlerimizin yolu aynı anda kesişti vurgusuyla yapılan kutlama mesajı sosyal medyada oldukça ilgi gördü.
Kutlama mesajını reklam panolarına ve satış mağazalarına da yerleştiren Kahve Dünyası olumsuz tepkiler de aldı. Star Gazetesi köşe yazarı Mustafa Sabri Beşer “rahatsızlığını” Diyanet İşleri ve İletişim Başkanlığının hesaplarını etiketleyerek dile getirdi.
https://www.avlaremoz.com/2022/04/06/kahve-dunyasindan-ramazan-pesah-ve-paskalya-kutlamasi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kahve-dunyasindan-ramazan-pesah-ve-paskalya-kutlamasi
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