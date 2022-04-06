Kahve Dünyası’ndan Ramazan, Pesah ve Paskalya Kutlaması 

Bu ay lezzetlerimiz gibi kalplerimizde buluştu.

Yıllar sonra en özel günlerimizin yolu aynı anda kesişti.

Tıpkı bizler gibi; Ramazan, Pesah ve Paskalya, bu nisanda bir araya geldi. ❤️

Mutluluklarımız, bir kez daha, ortak noktamız oldu. pic.twitter.com/NEGekePhbT