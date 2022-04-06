Gürcistan heyetinden Ermeni Soykırımı Anıtı’na ziyaret

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan’ın daveti üzerine Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili’nin başkanlığındaki heyet iki günlük resmi ziyareti için Ermenistan’da bulunuyor.

Gürcistan heyeti, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Ermenistan-Gürcistan dostluk grubunun başkanı Ruben Rubinyan’ın eşliğinde Ermeni Soykırımı Anıtı’nı (Tsitsernakaberd) ziyaret etti.

Heyet üyeleri, Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısına ebedi ateşin yanına çelenk ve çiçekler bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Mısafirlere, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde 20. yüzyılın ilk soykırıma dair belge ve kanıtlar tanıtıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu