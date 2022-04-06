Ermenistan uydu fotoğraflarına cevap veremedi… Paşinyan’dan ses çıkmıyor!￼

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Dünya, Ermenistan’ın Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya savaş uçağı ve pilot desteği verdiğini Haber Global’den öğrendi. Paşinyan her zamanki gibi önce gerçeği inkar etti, şüpheye yer bırakmayan uydu görüntüleri ortaya çıkınca sessizliğe gömüldü.

Ermenistan geçen ayın sonunda envanterindeki 4 adet SU-30 tipi savaş uçağını ‘Ukrayna’da kullanılmak üzere’ Rusya’ya yolladı.

Uçakların kalkış noktası Erivan’daki Erebuni Havalimanıydı. Ermeni pilotların kullandığı 4 adet SU-30 yerel saatle 12:50de yola koyuldu. 13:14’te nihai hedeflerine, yani Rusya’ya ulaştılar.

ERMENİSTAN, UKRAYNA’NIN İŞGALİNE ORTAK OLDU

Ermeni Hükümeti bu hamleyle Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşa taraf, işgale ortak oldu.

Haber Global‘in duyurduğu gerçek, uluslararası basında büyük ses getirince Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan paniğe kapılıp haberin yalan olduğunu ileri sürdü ve “Uçaklarımız asla topraklarımızı terk etmedi” diyerek kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.

Hatta Ermenistan’a ait uçakların ülkeyi hiç terk etmediği görüntüsü yaratmak için Suriye’den apar topar 4 adet SU-30 tipi savaş uçağı getirildi. Paşinyan o uçakları NATO ateşelerine bile gösterdi ama unutulan bir şey vardı: Uydu fotoğrafları. Modern teknoloji sayesinde gerçek bir kez daha ortaya çıktı.

Haber Global’in ulaştığı bu uydu fotoğrafı 18 Mart 2022’de çekildi. Ermenistan’daki hava üssünde 4 adet SU-30 tipi savaş uçağı yer alıyor.

İkinci fotoğraf ise 25 Mart 2022’de çekildi. Yer aynıydı ama manzara farklıydı. Rusya’ya yollanan SU-30 uçakları ortada yokken yerlerinde Mig-20 jetlerinin konuşlandırıldığı görüldü.

Ermenistan cevap veremedi

Ermenistan, Haber Global’in geçen hafta paylaştığı uydu görüntülerine hala cevap vermedi, daha doğrusu veremedi. Çünkü gerçek şüphe götürmez şekilde ortadaydı.

Paşinyan suskunluğa bürünürken Ermeni hükümetine yakın Telegram kanalları çalkalandı.

Bu kez söylenenler gerçeğin inkârı değil, kabulüydü. Yorumlarda “Ermenistan egemen bir ülke, uçakları Rusya’ya yollamak bizim bileceğimiz iş, karar yanlış değil” görüşü öne çıktı. Meselenin Ukrayna işgaline destek boyutuysa ‘es’ geçildi.

Suriye’den getirilen SU-30 uçaklarını NATO temsilcilerine göstermesinden dolayı Paşinyan’a da tepki vardı. Sosyal medyada “Ermenistan egemen bir ülke, hiç kimseye bir şey ispat etmek zorunda değiliz, Paşinyan zayıflık gösterdi” yorumları yapıldı.

Moskova-Erivan hattında kriz

Öte yandan bu konu Moskova-Erivan hattında da krize yol açtı. Haber Global’in 4 adet SU-30 uçağının Ermeni pilotlarla birlikte Rusya’ya gönderildiğini duyurması, Ermenistan’daki istihbarat zaafiyetini de ortaya çıkardı. Gizli bilginin basına sızması Paşinyan’ı Rusya’ya karşı zor durumda bıraktı. İki ülke arasında diplomatik gerilim patlak verdi.

Şimdi gözler Batılı ülkelerin vereceği tepkide. Dünya Ermenistan’ın Ukrayna’daki işgale destek vermesine göz mü yumacak yoksa Ermenistan eylemlerinden sorumlu mu tutulacak?

https://haberglobal.com.tr/dunya/ermenistan-uydu-fotograflarina-cevap-veremedi-pasinyandan-ses-cikmiyor-169940