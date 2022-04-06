Ermeni satranççı Gabriel Sargsyan Azerbaycanlı Gadimbayli’yi mağlup etti

Slovenya’da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nın sondan bir önceki aşamasında Ermenistan takımının önde gelen satranççılardan Gabriel Sargsyan, Azerbaycanlı Abdulla Gadimbayli’yi mağlup ederek 8 puanla birinci sırada yer alıyor.
Şu anda Sargsyan’ı geride bırakabilme imkanına sahip tek satranççı Alman Matthias Blubaumdır. Önceki turda Alman satranççı 7.5 puanla tunrnuvanın ön sırasında yer alıyordu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/06/Ermeni-satranççı-Azerbaycan/228513
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