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Ermeni satranççı Gabriel Sargsyan Azerbaycanlı Gadimbayli’yi mağlup etti

2022-04-06

Slovenya’da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nın sondan bir önceki aşamasında Ermenistan takımının önde gelen satranççılardan Gabriel Sargsyan, Azerbaycanlı Abdulla Gadimbayli’yi mağlup ederek 8 puanla birinci sırada yer alıyor.

Şu anda Sargsyan’ı geride bırakabilme imkanına sahip tek satranççı Alman Matthias Blubaumdır. Önceki turda Alman satranççı 7.5 puanla tunrnuvanın ön sırasında yer alıyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/06/Ermeni-satranççı-Azerbaycan/228513

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