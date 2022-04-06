Dünyanın en büyük dark web pazarına operasyon: 25 milyon dolarlık kripto paraya el kondu

Yetkililer Hydra’da yaklaşık 25 milyon dolar değerinde kripto paraya el koyduklarını açıkladı

Graeme Massie

Yetkililer dünyanın en büyük yasadışı dark web pazarının ABD-Almanya ortaklığında yürütülen ve 25 milyon dolar değerinde kripto paranın ele geçirildiği bir operasyonla kapatıldığını söyledi.

Alman makamları, yetkililerin uyuşturucu ticaretine odaklandığını ve dark web’in en uzun süredir işleyen ticaret sitesi olduğunu iddia ettiği Hydra adlı Rusça siteye karşı harekete geçmek için ABD Adalet Bakanlığı’yla işbirliği yaptı.

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Adalet Bakanlığı’nın salı günü yaptığı açıklamada, “Bugün Alman Federal Kriminal Polisi, ABD federal kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde Hydra Market’in sunucularına el koydu” ifadelerine yer verildi.

Sitenin Almanya’daki altyapısı 8 ay süren soruşturmanın ardından kapatıldı.

Frankfurt savcıları 17 milyondan fazla müşteri hesabı bulunan ve en geç 2015’ten beri faaliyet gösteren Hydra’da uyuşturucunun yanı sıra çalıntı veri ve sahte belgeler satıldığını söylüyor.

Ayrıca 19 bin satıcı hesabı tespit eden dedektifler Hydra’nın 2020’de 1,35 milyar dolar gelir elde ettiğini söylüyor.

Adli blok zinciri firması Ciphertrace’e göre Hydra; Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Moldova’da hizmet veriyordu.

Gözlemciler Hydra’daki işlemlerin “hazinelerin” veya malların posta yoluyla gönderilmesi yerine alıcının bir koordinata gidip alabilmesi için gizlice bir konuma bırakılan mal paketleriyle yapıldığını söylüyor.

Alıcı, satıcı veya herhangi bir kurye hiçbir koşulda birbiriyle fiziksel temas kurmuyordu.

Associated Press’e göre siber suç araştırma şirketi Elliptic, Hydra’nın 2015’ten bu yana yürüttüğü Bitcoin işlemlerinin değerinin 5 milyar dolardan fazla olduğunu belirtti.

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Independent Türkçe için çeviren: Noyan Öztürk

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