Atina-Moskova hattında tansiyon yükseliyor

Moskova ile diyalog ve iş birliği kapılarını açık tutan Atina arasında Ukrayna işgali nedeniyle tansiyon yükselirken, Yunanistan 12 Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Rusya’nın Ukrayna işgali, Atina-Moskova hattında tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Geleneksel olarak 19’uncu yüzyıldan günümüze dek Rusya ile diyalog ve iş birliği kapılarını açık tutan Atina, ikili ilişkilerde gerginliğe neden olacak bir karar aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatik misyonları ve konsolosluk misyonlarının 12 üyesinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre Rus diplomatlar, “1961 Diplomatik İşler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ve 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İşleri Sözleşmesi hükümleri uyarınca” istenmeyen kişi ilan edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekili, bugün erken saatlerde Rusya’nın Yunanistan Büyükelçisi’ni söz konusu karar hakkında bilgilendirdi. Moskova, Atina’nın kararına ‘mütekabiliyet ilkesi temelinde yanıt vereceğini’ açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından Atina’da, Rusya’nın karşı adımı için bekleyiş başladı.

Atina-Moskova ilişkileri 2019 ortalarında muhafazakar Yeni Demokrasi’nin iktidara gelmesi ve Yunanistan’ın ABD ve müttefiklere daha fazla yaklaşması üzerine gerilmeye başlamıştı. ABD’nin Balkanlar’da ve Yunanistan’daki askeri varlığını arttırması Moskova’da tedirginliğe yol açmıştı.

DİNİ ALANDA DA GERİLİM YAŞANIYOR

Yunanistan-Rusya ilişkileri, askeri ve diplomatik açıdan olduğu gibi dini anlamda da gerilmiş durumda. Fener Ekumenik Patrikhanesi’nin Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıması, Moskova’daki patriğin tepkisine neden olmuş, Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener ve Yunanistan Ortodoks Kilisesi arasında gerilim yaşanmaya başlanmıştı. Yunanistan Ortodoks Kilisesi son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal hareketini kınamıştı. Ekumenik Patriği Bartholomeos da isim vermeden Ukrayna savaşında Kiev’in yanında duran mesajlar vermişti. Yunanistan, diğer AB ülkeleriyle beraber Rusya’ya Ukrayna’daki savaş nedeniyle yaptırım uyguluyor.

Yunanistan’la geleneksel olarak yakın ilişkileri bulunan ve 1963 sonrası Kıbrıslı Rumlar’ın kontrolünde olan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti de, Türkiye eksenli bir şerh koşarak Rusya’ya yönelik yaptırım cephesinde yer alıyor. AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının önümüzdeki günlerde daha da ağırlaştırılması ve enerji sektörünü de etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde de bir dizi AB ülkesi, Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

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