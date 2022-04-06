1 milyon Ermeni öldürüldü dedikten sonra Nobel verilmişti. Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi

Yazar Orhan Pamuk, uzun yıllardır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu. Nikah pandemi nedeniyle aile arasında yapıldı.
Yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü. Çift, Beyoğlu Belediyesi’nde kıyılan ile dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş, 2002 yılında California Üniversitesi’nde Pazarlama sertifika programını tamamladı. Akyavaş, sağlık sektöründe yöneticilik görevlerinde yer aldı.
Orhan Pamuk’un İsviçre’de yayımlanan Das Magazin isimli dergiye verdiği röportajdaki “30 bin Kürt’ü ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdük. Türkiye’de hiç kimse bunu dile getirmeye cesaret edemiyor. Ben ediyorum” sözleri tepki çekmişti.
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/orhan-pamuk-ile-asli-akyavas-evlendi-528611h.htm
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