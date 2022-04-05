“Orion Summit 2022”

“Orion Summit 2022” teknoloji zirvesi ilk kez Ermenistan’da yapılacak

Girişimlerin ve birbirine bağlı ekosistemlerin geliştirilmesi için bir merkez olan “Orion Worldwide Innovations”, Ermenistan’da “Orion Summit 2022”nin uluslararası teknoloji zirvesinin organizasyonunu duyurdu.

Etkinlik 27 Haziran’da Matenadaran’da gerçekleşecek.

“Orion Summit 2022”, Erivan’da geleceğin milyarder (unicorn) şirketlerinin kurucularını tek bir platformda birleştirecek, başarı hikâyelerini sunacak ve genç girişimleri motive edecek.

İlk kez, Ermeni startup ekosisteminin hızlı gelişimi için olası bir itici güç olarak birleşme ve satın almalar (M&A) konusu görüşülecek.

Zirve sırasında pan-Ermeni entelektüel, teknolojik, ticari ve kültürel güçlerini birleştiren bir girişim olan Digital Julfa Network’un (Dijital Culfa Ağı) duyurulması planlanıyor.

Amaç, Ermenistan’ın ve dünyadaki Ermeni halkının ekonomik ve entelektüel konumu için güçlü bir ağ oluşturmaktır.

“Yeni Culfa’daki 300 yıllık güçlü Ermeni tüccar ağı, Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e uzanan güçlü bir ticaret yoluydu.

“Şimdi, inovasyonun dünya çapında bir evrimi olarak, Ermeni teknolojik, finansal, ticari, yasal ve kültürel potansiyelini bir araya getirecek Digital Julfa Ağı’nı yaratıyoruz”,- dedi “Orion Worldwide Innovations” kurucu başkanı ve “BAJ Accelerator” ortağı Emma Arakelyan.

“Zirve, Ermeni ekosistemi için önemlidir.

Unicorn’ların sorunlarını dinlemek açısından benzersizdir.

Teknoloji, bankacılık ve farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler, konuşmacılar ve sponsorluk paketleri üzerinden iş fuarına katılarak, etkinliğe dâhil olabilirler”,- dedi “Orion Worldwide Innovations Armenia”nın kurucu ortağı ve kurucu eş başkanı Diana Arzumanyan.

“Orion Summit 2022”, 15’ten fazla teknoloji şirketinin genç profesyonellere kaliteli işler sunacağı bir iş fuarı da olacak.

Ermenistan Kamu Radyosu