İlhan’uminati İşbilen ile Kraliçe’nin oğlu Andrew

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Tamer Korkmaz Yedi yıldır kodeste yatan FETÖ’nün derin ismi İlhan İşbilen ile Kraliçe İkinci Elizabeth’in “tecavüzcü” oğlu Prens Andrew’nun yolları, rüşvet skandalında kesişti. * Daily Telegraph gazetesi, İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’in İngiliz pasaportu alabilmek için… Eski bir bankacı olan Selman Türk aracılığıyla Prens Andrew’ya 750 bin Sterlin (yaklaşık 14 milyon TL) rüşvet gönderdiğini yazdı! * Bayan İşbilen, servetini İngiltere’ye taşımak ve de Türkiye’deki FETÖ soruşturmasından kaçabilmek amacıyla İngiliz pasaportu almak istiyordu… Pasaport işini halletmesi için FETÖ’nün Londra kasalarından biri olan Selman Türk’ü devreye soktu. Paralel Selman da; hem Prens Andrew’ya, hem eşi York Düşesi Sarah Ferguson’a, hem de kızlarına rüşvet dağıttı! YAKIN AKRABASI KİM? FETÖ’cülerin Türkiye’den kaçırdıkları paraları İngiltere’de “sisteme dâhil eden” firari Selman Türk, Adil Öksüz’ün akrabasıdır. Fetullah’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında “Kurye İmam” olarak görevlendirdiği Adil Öksüz’ün eniştesi, Selman Türk’ün amcası oluyor. * Paralel Kasa Selman, Londra’daki bir başka kaçak Paralel Kasa Akın İpek ile Parasal Organize İşler’de de kankadır! PANDORA’NIN KUTUSUNDAN ÇIKMIŞTI Geçen yıl “Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu”nun öncülüğünde (ICIJ) açıklanan Pandora Belgelerinde… Off-shore şirketler aracılığıyla denizaşırı ülkelere para kaçıran muhtelif ülkelerden tanınmış kişiler arasında… -Nebahat Evyap İşbilen’in ismi de yer almıştı! * Pandora Papers’taki bilgiye göre, “Bayan İşbilen 2017 yılında hesaplarına tedbir kararı konulmadan önce “varlıklarını Türkiye’den çıkarıp Virgin Adalarına aktarmıştı!” EVYAP’LARIN DAMADI İlhan İşbilen, 1996 yılında Nebahat Evyap ile evlendi. Vaktiyle Evyap şirketinde Yönetim Kurulu üyesi idi… -Eşinin hisselerini de yönetmişti. “TELEKULAK” HASTASI 1989-1992 yıllarında Zaman’ın Genel Müdürü iken “personelinin telefonlarını dinleten; onlardan kontrol altına alamadığı bazılarını ise silahla tehdit eden” bir mendeburdu. * İflah olmaz, tedavi edilemez bir “Tele-kulak” hastasıydı. Öyle ki… -İşbilen için “psikopat” tanımlaması bile hafif kalır! PAPA’NIN ELİNİ ÖPENLER ARASINDAYDI Locaefendi Fetullah 1998’de Vatikan’da Papa’yı ziyaret ettiğinde, ona eşlik edenlerden biri de Mister İşbilen’di. Bir başka deyişle, Papa İkinci Jean Paul’ün elini öpenlerden biriydi. BAYKAL’I TELEFONLA ARAYAN OYDU 7 Mayıs 2010 tarihli kaset operasyonunun hemen ardından, Baykal’ı telefonla arayıp “Biz yapmadık!” yalanını fışkırtan İlhan İşbilen’in ta kendisiydi. Baykal’a o telefonunu, “Cinayet mahalline ilk önce katil gider” kuralı dâhilinde bir arama diye okuyoruz! PARALEL “TUZLUK” Truva İşbilen, 2011’de AK Parti’den İzmir Vekili seçildi. 17 ve 25 Aralık 2013’ün ardından adı Tuzluk Vekil’e çıktı… 7 Şubat 2014’de ise AK Parti’den istifa etmişti. İLLUMİNATİ KATILIMCISI MİSTER İŞBİLEN İlhan İşbilen, Küresel Baronlarının Çatı Örgütü İlluminati’nin yıllık toplantılarında FETÖ’yü temsil etmiş fevkalade derin bir isimdir. Kozmik Oda’dan çıkmış “Çok Gizli” antetli bir bilgiden bahsediyoruz! EPSTEIN’İN KANKASI PRENS ANDREW Seks Ticareti yapan Jeffrey Epstein’ın “Maması” Ghislaine Maxwell’ın geçtiğimiz yılın sonunda -üç haftalık bir yargılama sonucunda- oybirliğiyle suçlu bulunması, Tecavüzcü Prens’i duvara dayamıştı. Neticede… Kraliçe’nin oğlu Andrew; kendisine karşı ABD’de açılan Cinsel Saldırı davasında, Virginia Giuffre’ye “tazminat ödemek üzere” uzlaşma yoluna gitti. (15 Şubat 2022) * Epstein’ın “Maması” Ghislaine Maxwell ile Prens Andrew üniversite yıllarından beri yakın arkadaştı. -Epstein ile Andrew da “enseye tokat” idiler! CEZAEVİNDE SUSTURULDU Yıllar önce Prens ile Giuffre’yi buluşturan “Seks Taciri” Yahudi Jeffrey Epstein’ın “Pizza-gate Servisi!” Clinton ve Trump gibi eski ABD başkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü birçok ismi de kapsıyordu. * Epstein, New York’taki cezaevinde “İntihar etti” denilerek öldürüldü. Susturulan Epstein’ın Kara Kaplı Defteri’nde Türkiye’den de dört meşhur isim yer alıyordu… -Bunlardan biri de Tersun Steakhouse idi! “PÜF NOKTASI” BURADA SAKLI Epstein’ın “kalantor” müşterileri arasında… İlluminati’nin çekirdek kadrosundaki kimi Derin Hanedan mensuplarının da bulunduğu… İşte bu yüzden, kanlı faturanın Kullanışlı Eleman Jeffrey Epstein’a çıkarıldığı ifade ediliyor! Yeni Şafak