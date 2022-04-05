İçlerinde soykırım ruhu canlandı

Dünya, Azerbaycan’ın Artsakh’a yönelik saldırılarını suskunca takip ediyor

Fransız dergisi “Le Figaro”nun müdür yardımcısı, gazeteci Jean-Christophe Busson, “Artsakh’taki Parukh Ermeni köyünün çevresinin Azerbaycan tarafından yasadışı olarak işgal edilmesinin 10. günüdür”,- diye bir açıklama yayınladı.

“Çocuklar da dâhil olmak üzere yüzlerce köylü hala evden uzakta yaşıyor.

Azerbaycan ordusu, askerlerini geri çekmiyor, dahası konumunu güçlendiriyor”,- demektedir Buso, Twitter’dan yaptığı açıklamada.

Fransa Senatosu Üyesi, Fransa-Ermenistan Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Valerie Boyer ise, 2020’deki büyük çaplı saldırı sırasında Azerbaycan’ın Türkiye’nin yardımıyla Artsakh Ermenilerini Türk üretimi bombalar, dronlar ve beyaz fosforla katlettiğini hatırlattı.

“İçlerinde bir soykırım ruhu canlandı.

Dünya ise suskun ve hiçbir şey yapmadan takip ediyor.

Tacizler, kayıtsızlık ortamında devam ediyor”,- dedi Boyer Twitter’dan yaptığı açıklamada.

Ermenistan Kamu Radyosu