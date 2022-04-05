Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümü

Paris yakınlarındaki Le Lila’da Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümüne adanan anma töreni

2 Nisan’da Paris yakınlarındaki Le Lila’da Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümüne adanan bir anma töreni düzenlendi.

Le Lila Belediye Başkanı Lionel Benarus, Fransa’daki Ermeni büyükelçiliğinin ikinci sekreteri Tigran Bağdasaryan, Fransız-Ermeni örgütü ANI’nin başkanı Aida Asaduryan ve ünlü tarihçi Claude Mutafyan birer konuşma yaptı.

Seine-Saint-Denis bölgesi konseyi ve vilayetin temsilcileri ile Fransalı Ermeni toplumu temsilcilerinin hazır bulunduğu etkinlikte, Ermenistan ve Fransa marşları çalındı.

Arnouville’deki Ermeni Kilisesi’nin rahibi Manuel Hovhannisyan, Soykırım kurbanlarının anısına dua etti.

Ermeni çalgısı duduk dinletisi yapıldı ve Komitas’ın eserleri seslendirildi.

Ermenistan Kamu Radyosu